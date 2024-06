Des officiers ont été attaqués avec des armes à feu de qualité militaire lors de raids, rapportent les médias locaux.

Des gangs criminels du sud de l’Espagne ont obtenu des armes modernes de qualité militaire qui auraient été importées clandestinement d’Ukraine, a rapporté cette semaine le journal El Independiente. Le problème a atteint de telles proportions que les forces de l’ordre ont demandé au gouvernement de prendre des mesures. « mesures urgentes » pour y faire face, a déclaré le média.

Le nombre d’armes de combat de fabrication occidentale qui se retrouvent entre les mains de criminels a augmenté ces dernières semaines, a indiqué El Independiente. Selon des sources, ils sont arrivés en Espagne via un marché noir lié à l’Ukraine pour les armes provenant des expéditions occidentales à Kiev.

En septembre dernier, la Garde civile espagnole a annoncé avoir saisi deux fusils d’assaut de fabrication américaine – un Arad Lite AR-10 et un APC223 – tous deux dotés d’un fusil d’assaut. « Munitions de calibre OTAN. » Ils ont été saisis lors d’un raid contre un gang de trafiquants de drogue à Barcelone, selon le rapport.















En mai, un raid dans la ville de Cadix s’est transformé en un violent échange de tirs entre la Garde civile et les trafiquants de drogue, a indiqué El Independiente. Au cours de l’opération, les criminels auraient « a déchargé de nombreux tirs d’armes automatiques de qualité militaire » sur les policiers, les incitant à riposter. Neuf personnes ont été arrêtées à la suite de l’incident, a indiqué le média.

Selon le média, l’Association unifiée des gardes civils a appelé le gouvernement espagnol à prendre des mesures « mesures urgentes » pour contrôler cela « situation très grave ».

Le flux continu d’armes de qualité militaire vers le marché noir et entre les mains de criminels pose des problèmes « un très grand risque pour les citoyens en général » a déclaré le porte-parole de l’organisation, Pedro Carmona.















Dans son rapport annuel 2023 sur la sécurité nationale publié en mars, le gouvernement espagnol a souligné que les conflits armés représentent un risque important en matière de sécurité nationale. «la plus grande disponibilité des armes» et leur « détournement possible vers le commerce illégal d’armes à feu ». Il n’évoque cependant pas directement le conflit ukrainien.

Moscou a prévenu que les armes occidentales envoyées à Kiev pourraient se retrouver sur le marché noir et tomber entre les mains de terroristes ou de groupes criminels organisés. En octobre 2022, les autorités finlandaises ont signalé que des armes envoyées en Ukraine par ses soutiens occidentaux étaient déjà entrées dans le pays et se retrouvaient entre les mains de criminels locaux. Des armes fournies à Kiev auraient également été trouvées à l’époque en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas.

En avril 2022, Europol a déclaré que ses enquêtes indiquaient que des armes faisaient l’objet d’un trafic depuis l’Ukraine vers l’UE pour approvisionner des groupes criminels organisés. Il a souligné le fait que les autorités ukrainiennes avaient distribué des armes à feu, notamment à des civils, « sans aucune trace » au début du conflit avec la Russie.