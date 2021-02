L’agence de police de l’UE a averti que les gangs criminels tiraient profit de la crise de Covid en vendant de faux résultats de tests négatifs dans les aéroports. Les contrefaçons coûtent jusqu’à 300 € (362 $) chacun, car les certificats sont maintenant largement nécessaires pour voyager.

Europol a déclaré lundi que plusieurs suspects avaient été récemment arrêtés en vendant des documents frauduleux dans les aéroports de France et du Royaume-Uni. Les gangs avaient colporté les faux tests négatifs en ligne et via des discussions par messagerie en Espagne et aux Pays-Bas, a-t-il déclaré.

Dans le cadre des restrictions en cours liées à la pandémie à l’échelle internationale, un nombre croissant de pays et de compagnies aériennes exigent que les passagers présentent la preuve d’un test Covid négatif avant de les autoriser à voyager.

« Tant que les restrictions de voyage resteront en place en raison de la pandémie, il est très probable que les criminels saisiront l’opportunité de produire et de vendre de faux certificats de test Covid-19 », Europol a mis en garde les États membres de l’UE.

Dans un cas, la police a arrêté un suspect à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris pour avoir vendu des tests falsifiés entre 150 et 300 € chacun. Un autre buste a été fait à l’aéroport de Luton près de Londres, tandis que les autorités espagnoles et néerlandaises ont procédé à des arrestations similaires.

«Les renseignements suggèrent qu’au Royaume-Uni, des fraudeurs ont été surpris en train de vendre de faux documents de test Covid-19 pour 100 £ (136 $), simulant le nom d’un véritable laboratoire sur les faux certificats». Europol a noté.

