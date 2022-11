Des galettes de poulet Costco rappelées pour avoir potentiellement contenu du plastique

Foster Farms rappelle 148 000 livres de produits de galettes de poitrine de poulet entièrement cuits et congelés vendus chez Costco, selon une annonce du 29 octobre par le Service de sécurité et d’inspection des aliments du Département américain de l’agriculture. Les galettes de poulet peuvent être contaminées par “des matières étrangères, en particulier des morceaux de plastique dur et transparent”, selon l’annonce du FSIS.

Les produits rappelés sont des sacs en plastique de 80 onces contenant 20 galettes de poitrine de poulet panées avec de la viande de côtes. Recherchez les emballages avec la date de péremption du 11/08/23, le numéro d’établissement P-33901, le code de lot 3*2223** en impression jet d’encre sur le bord arrière de l’emballage et 7527899724 sous le code-barres.

Les emballages rappelés ont été vendus à des distributeurs Costco en Arizona, en Californie, au Colorado, en Utah et à Washington, et pourraient avoir été ensuite distribués aux points de vente Costco, selon l’annonce. Le rappel a commencé en raison de plaintes de clients.

Pour l’instant, aucune blessure n’a été signalée, mais le rappel est classé comme un Risque élevé ou moyen de classe I. L’ingestion de pièces en plastique présente un risque pour votre santé. Le FSIS exhorte les consommateurs à jeter tous les emballages rappelés.

Vous pouvez appeler la hotline de Foster Farms au 1-800-338-8051 ou envoyer un e-mail à info@fosterfarms.com pour toute question.

Costco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.