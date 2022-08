Des fusillades de masse aux États-Unis ramènent Ozzy Osbourne à la maison en Angleterre — RT Games & Culture

La légende du rock Ozzy Osbourne a déclaré que le “putain de ridicule” nombre de fusillades de masse l’ont motivé à quitter les États-Unis et à retourner dans son Angleterre natale. Cependant, la mauvaise santé de l’homme de 73 ans et la hausse des impôts aux États-Unis pourraient également avoir influencé le déménagement à venir.

Dans une interview avec The Observer, publiée dimanche, le “Prince des Ténèbres” a déclaré qu’il prévoyait de retourner en Angleterre avec sa femme Sharon au début de l’année prochaine. Le manoir du couple à Los Angeles est actuellement sur le marché, et le couple rénove leur demeure seigneuriale dans le Buckinghamshire en vue du déménagement.

“Tout est f ** king ridicule là-bas,” Osbourne a dit des États-Unis. « J’en ai marre que des gens se fassent tuer tous les jours. Dieu sait combien de personnes ont été abattues lors de fusillades dans des écoles. Et il y a eu cette fusillade de masse à Vegas lors de ce concert… C’est vraiment fou.















2021 a été la pire année jamais enregistrée pour les fusillades de masse aux États-Unis, avec 2022 sur la bonne voie pour relever à nouveau la barre, selon les données de Gun Violence Archive (GVA). Cependant, différentes organisations utilisent différentes méthodes pour classer un “tir de masse” et le taux de meurtres par arme à feu par habitant a chuté aux États-Unis depuis 1974.

“Je ne veux pas mourir en Amérique” Osbourne a poursuivi. “Je ne veux pas être enterré dans le f ** king Forest Lawn,” a-t-il dit, faisant référence au cimetière de Los Angeles où les stars hollywoodiennes Clark Gable, Elizabeth Taylor et Humphrey Bogart sont enterrées.

Osbourne est également aux prises avec une litanie de problèmes de santé, notamment la maladie de Parkinson et des douleurs nerveuses à la suite d’une chirurgie de la colonne vertébrale en 2019. Des épisodes de cancer et de pneumonie, un accident de quad presque mortel en 2018 et des décennies d’abus de drogues et d’alcool ont tous ont également pesé sur la santé de l’ancien leader de “Black Sabbath”.

Bien que la santé d’Osbourne l’empêche de voyager et de se produire, sa femme, Sharon, a déclaré à The Observer que leur prochain déménagement n’avait rien à voir avec sa santé.

“L’Amérique a tellement changé” dit-elle. « Ce ne sont pas du tout les États-Unis d’Amérique. Rien n’est uni là-dedans. C’est un endroit très étrange où vivre en ce moment.

Des facteurs financiers peuvent également jouer un rôle dans la décision. Alors que les Osbournes valent environ 220 millions de dollars, Ozzy a déclaré au Mirror plus tôt cette année que « la taxe devient trop élevée » pour que la famille reste en Californie.

« Nous quittons LA. Nous sommes un peu tristes », dit-il à l’époque, ajoutant “S’ils font mieux les impôts, je reviendrai peut-être.”