Des fusillades dans une ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis font au moins 18 morts alors que des passages de masse et une augmentation de la criminalité obligent le Texas à lancer une répression sécuritaire – RT USA News

Au moins 18 personnes ont été tuées dans une série de fusillades à Reynosa, au Mexique, une ville frontalière connue pour ses cartels de la drogue et comme point de rassemblement pour les migrants cherchant à entrer illégalement aux États-Unis.

Des hommes armés non identifiés à bord de véhicules utilitaires sport ont tiré sur des personnes dans divers quartiers de Reynosa, à quelques pas de McAllen, au Texas, samedi après-midi, ont déclaré des responsables de l’application des lois de l’État de Tamaulipas. L’identité des victimes n’a pas été dévoilée et la police enquête sur le mobile.





Aussi sur rt.com

Le pouvoir des cartels de la drogue mexicains au Texas est ressenti à des centaines de kilomètres de la frontière américaine – rapport







Les forces de sécurité de l’État, de la Garde nationale et de l’armée ont été envoyées à Reynosa en réponse aux tirs. Une personne a été arrêtée et trois véhicules impliqués dans la fusillade ont été saisis, a indiqué la police.

« Nous demandons aux forces de sécurité de clarifier les événements malheureux où 12 personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées », La maire de Reynosa, Maki Esther Ortiz Dominguez, a déclaré samedi soir sur Twitter, avant que le nombre total de morts ne soit connu, « et protéger les citoyens de ces actes de violence ».

Pedimos a las autoridades de seguridad, se esclarezcan los lamentables hechos donde perdieron la vida 12 personas y tres plus resultaron heridas, y se proteja a la ciudadanía de estos actos violentos! – Maki Ortiz (@MakiOrtizD) 20 juin 2021

Le Mexique est en proie à la violence des cartels, qui a contribué à un record de 34 681 meurtres en 2019 et à plus de 34 000 homicides encore l’année dernière. Avec des cartels qui se disputent le contrôle des routes de contrebande, Reynosa est l’une des villes les plus dangereuses du pays. En fait, elle se classe comme la 42e ville la plus dangereuse au monde, selon WorldAtlas.com.

Lire la suite











Avec l’augmentation du trafic migratoire illégal vers les États-Unis depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier, le passage Reynosa-McAllen est devenu un point chaud de la crise frontalière américaine. Une vidéo divulguée à Project Veritas, une entreprise de journalisme sous couverture, en mars, montrait des dizaines de migrants, dont de jeunes enfants, clôturés et allongés dans la terre sous le pont international d’Anzalduas, du côté texan de la frontière. Les agents des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis (CBP) auraient utilisé la zone comme un centre de traitement des migrants de fortune.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé la semaine dernière que l’État construirait son propre mur frontalier et commencerait à procéder à des arrestations massives d’étrangers illégaux pour aider à sécuriser la région. Il a déclaré qu’en vertu des politiques de Biden, un nombre sans précédent de migrants entrent au Texas, ce qui entraîne une augmentation des invasions de domicile, du trafic de drogue, du trafic d’êtres humains et des dommages aux cultures et au bétail.

Jeudi, 56 membres républicains du Congrès ont envoyé une lettre à Biden, l’exhortant à remplacer le vice-président Kamala Harris en tant que tsar des frontières chargé de s’attaquer aux causes profondes de la crise. Harris a attiré la colère des conservateurs, n’ayant pas réussi à se rendre à la frontière depuis sa nomination à son poste en mars et faisant une série de gaffes, comme lorsqu’elle a ricané après qu’on lui ait demandé si elle prévoyait de se rendre à la frontière.

« Nous avons tous fait des erreurs en embauchant et comprenons quand quelqu’un d’autre doit être affecté à une tâche » dirent les représentants. « Nous vous exhortons sincèrement à trouver quelqu’un d’autre dans votre administration pour vous aider à gérer cette crise frontalière. » Les membres du Congrès ont également rappelé à Biden qu’il avait dit au moment où il a nommé Harris qu’il pouvait penser à « personne de mieux qualifié pour le faire » – une déclaration qui, selon eux, s’est avérée erronée.

le @VP N’a pas encore visité la frontière. Vous ne pouvez pas vraiment connaître la situation tant que vous n’avez pas parlé aux gens sur le terrain. Moi et 55 de mes collègues avons envoyé cette lettre à @POTUS exigeant son retrait de ce poste parce que 180 000 rencontres, un sommet en 21 ans, sont inacceptables. pic.twitter.com/PJE0RpgTaV – Représentant Glenn Grothman (@RepGrothman) 17 juin 2021

Le CBP a rencontré un nombre record de 180 034 personnes d’environ 160 pays traversant la frontière américano-mexicaine en mai, soit près de huit fois plus que le même mois un an plus tôt. Les autorités frontalières estiment qu’un millier de migrants supplémentaires par jour entrent aux États-Unis sans être détectés.





Aussi sur rt.com

Le Texas construira son PROPRE mur frontalier alors que le gouverneur Abbott intensifie la querelle d’immigration illégale avec Biden







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!