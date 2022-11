Des fusillades dans 2 écoles brésiliennes font 3 morts et 11 blessés

BRASILIA, Brésil (AP) – Un tireur armé d’un pistolet semi-automatique et portant un gilet pare-balles a tué trois personnes, dont deux enseignants, et en a blessé 11 vendredi après avoir fait irruption dans deux écoles du sud-est du Brésil, ont annoncé les autorités.

La fusillade a eu lieu dans une école publique avec des élèves du primaire et du collège et une école privée, toutes deux situées dans la même rue de la petite ville d’Aracruz dans l’État d’Espirito Santo, a indiqué le secrétariat de la sécurité publique de l’État dans un communiqué. L’identité de la troisième personne tuée n’était pas immédiatement claire, et on ne savait pas non plus si des étudiants avaient été tués ou blessés. Le tireur est toujours en liberté, a indiqué le secrétariat.

Des images de caméras de sécurité ont montré le tireur portant un gilet pare-balles et utilisant un pistolet semi-automatique pour les attaques, a déclaré le secrétaire à la sécurité publique d’Espirito Santo, Márcio Celante, dans une vidéo fournie par le bureau de presse du secrétariat.

Deux enseignants ont été tués et neuf instructeurs ont été blessés, a déclaré Celante, qui a noté qu’à l’école publique, le tireur avait eu accès à la salle des professeurs après avoir cassé une serrure.

Le tireur avait couvert son visage, ce qui rendait difficile son identification, a déclaré Celante, ajoutant que la police enquêtait pour savoir s’il avait été aidé par d’autres.

Les fusillades dans les écoles sont rares au Brésil, mais se sont produites avec une fréquence un peu plus élevée ces dernières années.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le gouverneur d’Espirito Santo, Renato Casagrande, a déclaré qu’il surveillait la situation et avait envoyé les autorités pour enquêter.

Carla Bridi, l’Associated Press