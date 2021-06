Des fusillades à Savannah, Austin et Chicago provoquent des chasses à l’homme

SAVANNAH, Géorgie – Une chasse à l’homme était en cours pour le tireur qui a ouvert le feu à l’extérieur d’une résidence ici, tuant une personne et en blessant sept dans l’une des trois fusillades de masse du week-end à travers le pays.

Le chef de la police Roy Minter, Jr., a déclaré qu’un conducteur s’était retrouvé vendredi soir et avait ouvert le feu lors d’une attaque « dérangeante et insensée », probablement liée à un différend en cours entre deux groupes. Deux personnes étaient dans un état critique et parmi les blessés figurait un enfant de 18 mois. Plus de 60 obus ont été tirés. Minter a déclaré qu’il y avait eu des rapports de coups de feu tirés sur le même complexe d’appartements plus tôt dans la semaine.

La mort était le 14e homicide à Savannah cette année. L’année dernière cette fois, il y avait eu 18 homicides. Mais le maire de Savannah, Van Johnson, a déclaré que les crimes violents étaient en hausse d’environ 12%, la plupart impliquant des fusillades non mortelles.

La solution, a déclaré Johnson, n’est pas plus de policiers dans les rues. Il a souligné la nécessité pour les résidents engagés de s’exprimer lorsqu’ils voient un crime. Une telle action, ont déclaré Johnson et Minter, aurait pu anticiper ce qui s’est passé vendredi.

« Nous ne pouvons pas contrôler notre sortie de cela et nous ne voulons pas être un État policier », a déclaré Johnson. « Nous reconnaissons que la police est notre partenaire, mais nous devons être le partenaire de la police. »

Lmoins de 24 heures après le tournage d’Austin, les fêtards retournent à Sixth Street

Chicago et Austin, au Texas, ont également vu des fusillades avec plusieurs victimes vendredi soir tôt samedi. Les États-Unis ont connu une augmentation des fusillades et des homicides l’année dernière, et de nombreux experts ont cité le stress lié à la pandémie au milieu d’une augmentation de la possession d’armes à feu et d’un débat sur la police. Les chiffres semblent rester élevés.

À l’échelle nationale, il y a eu 17 massacres jusqu’à présent cette année, définis comme au moins quatre personnes tuées, sans compter le tireur, selon une base de données USA TODAY/Associated Press/Northeastern University. Seize d’entre eux étaient des fusillades.

« Il y avait un espoir qu’il s’agisse simplement d’un incident statistique qui commencerait à se réduire », a déclaré Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum. « Cela ne s’est pas produit. Et c’est ce qui inquiète vraiment les chefs (de police), que nous puissions entrer dans une nouvelle période où nous assisterons à un renversement de 20 ans de baisse de ces crimes. »

Le Gun Violence Archive, qui surveille les rapports des médias et de la police pour suivre la violence armée, définit les fusillades de masse comme celles impliquant quatre personnes ou plus qui ont été abattues, qu’elles soient ou non décédées. Dans l’ensemble, selon sa base de données, plus de 8 700 personnes sont mortes de violence armée aux États-Unis cette année.

La GVA a également constaté que les fusillades de masse avaient atteint un pic en 2020 à environ 600, ce qui était plus élevé qu’au cours des six années précédentes, elle a suivi la statistique. Il y a eu jusqu’à présent au moins 267 fusillades de masse aux États-Unis, dont les trois dernières dans la nuit de vendredi à samedi.

« C’est inquiétant », a déclaré James Alan Fox, criminologue et professeur à l’Université Northeastern. «Nous avons un mélange de personnes qui commencent à sortir et à se déplacer en public. Nous avons beaucoup de divisions. Et nous avons plus d’armes et un temps chaud. C’est un mélange potentiellement mortel.

9 blessés, 1 tué dans une fusillade à Chicago : La police recherche 2 hommes armés

À Chicago, la police recherchait deux hommes qui ont ouvert le feu dans un quartier de South Side samedi vers 2 heures du matin, heure locale, tuant une femme et blessant neuf autres personnes.

A Austin, la fusillade de samedi matin a fait au moins 1 mort et 13 blessés. La police d’Austin a depuis arrêté un mineur et un deuxième suspect est toujours en fuite. Les résidents locaux et les touristes s’en sont débarrassés, retournant en masse sur les lieux – le quartier emblématique des divertissements de la Sixth Street de la ville – samedi soir.

Paige Wagner, une résidente d’Austin, a fait la queue devant les portes de la Vulcan Gas Company, une boîte de nuit proposant de la musique live.

« Je suis prêt à m’amuser et à dépasser cela », a déclaré Wagner.

Contribution : Grace Hauck, USA TODAY ; Marnie Muñoz, homme d’État américain d’Austin ; The Associated Press