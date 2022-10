Des funérailles de masse après les raids israéliens contre des militants de Cisjordanie font six morts

Six Palestiniens ont été tués mardi en Cisjordanie occupée.

C’était alors que l’armée israélienne ciblait le groupe armé émergent le “Lion’s Den”

Un autre Palestinien a été tué par les forces israéliennes à Nabi Saleh.

Six Palestiniens ont été tués lors de vastes raids israéliens mardi en Cisjordanie occupée, alors que l’armée ciblait un groupe armé émergent.

Des milliers de personnes se sont ensuite massées pour les funérailles des présumés hommes armés.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que cinq personnes avaient été tuées à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, où Israël a confirmé qu’une opération de nuit visait le “Lion’s Den”, un nouveau groupe qu’il accuse de multiples attaques récentes.

Un autre Palestinien est mort d’une balle dans la poitrine lors d’affrontements nocturnes avec les forces israéliennes à Nabi Saleh, au nord de Ramallah, a indiqué le ministère de la Santé.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré dans un communiqué que Wadi al-Houh, qu’il a décrit comme “le chef de la fosse aux lions”, faisait partie des personnes tuées à Naplouse.

L’armée a déclaré avoir mené une opération majeure avec des policiers et des agents du renseignement ciblant un site “utilisé par les principaux agents de la ‘Fenêtre du Lion'”, le décrivant comme un “quartier général et un atelier de fabrication d’armes”.

Le communiqué de l’armée disait :

Les forces ont fait exploser le site de fabrication d’explosifs. Au cours de l’activité, plusieurs suspects armés ont été touchés.

Prêt pour “l’escalade”

Un responsable militaire israélien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré à l’AFP qu'”après avoir tenté de laisser l’Autorité palestinienne contenir le groupe et qu’ils n’y sont pas parvenus, et avec l’augmentation des attaques (…) nous nous sommes lancés dans une opération basée sur le renseignement pour arrêter les attentats terroristes de la fosse aux lions ».

“La région a été complètement renforcée, nous sommes prêts pour une escalade”, a ajouté le responsable.

Concernant le décès signalé à Nabi Saleh, l’armée a confirmé avoir “repéré un suspect lançant un engin explosif” sur des militaires, qui ont ouvert le feu.

Dans une déclaration publiée sur Telegram, le groupe militant naissant était provocateur.

Ça disait:

L’abandon est le chemin de l’humiliation. Il est temps que les lions sortent de leur tanière.

Une mer de personnes en deuil a transporté des corps dans les rues de Naplouse avant les enterrements alors que le tireur a tiré en l’air.

La violence a bondi ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, le territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, notamment dans les régions de Naplouse et de Jénine.

Plus de 100 combattants et civils palestiniens ont été tués depuis le début de l’année, le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon les Nations unies.

Lapid, s’exprimant sur la radio publique israélienne Kan, a averti les militants palestiniens qu'”ils doivent savoir que nous les atteindrons où qu’ils soient”.

“Israël ne cessera jamais d’agir pour sa sécurité et nous ferons ce qui doit être fait”, a ajouté Lapid, qui fait campagne avant les élections du 1er novembre.

Grève générale à Gaza

Le président palestinien Mahmoud Abbas noue “des contacts urgents afin de mettre fin à cette agression contre notre peuple” à Naplouse, a déclaré son porte-parole Nabil Abu Rudeinah dans un communiqué.

Le chef du groupe armé islamiste Hamas, Ismail Haniyeh, a averti dans un communiqué que la violence “plongerait la Palestine dans l’escalade”.

Les factions palestiniennes de la bande de Gaza sous blocus israélien ont annoncé une grève générale.

Khaled al-Batsh, un dirigeant du groupe du Jihad islamique palestinien, a appelé à la “confrontation” avec Israël sur tous les “fronts”.

Le Jihad islamique a signalé que ses combattants étaient impliqués dans des « affrontements violents » avec les forces israéliennes à Naplouse et ont menacé Israël de représailles « pour ses crimes ».

Ces dernières semaines, un groupe de jeunes combattants palestiniens – certains affiliés à des groupes tels que le Fatah, le Hamas et le Jihad islamique – ont lancé des attaques militantes depuis Naplouse.

Le nouveau groupe, appelé “Areen al-Ossoud” ou “The Lions’ Den” en anglais, a revendiqué une attaque meurtrière contre un soldat israélien il y a deux semaines en Cisjordanie.

Le défunt dirigeant Ibrahim al-Nabulsi, surnommé “Le Lion de Naplouse”, était connu pour galvaniser les jeunes avant d’être abattu par les forces israéliennes en août. Il est depuis devenu un héros populaire pour les Palestiniens sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, l’armée israélienne a resserré son emprise sur Naplouse, mettant en place des contrôles pour identifier les personnes quittant la ville et scrutant constamment la zone avec des drones d’observation.

Samedi soir, un combattant de Lions’ Den, Tamer al-Kilani, a été tué à Naplouse par une “explosion” attribuée par le groupe et la presse israélienne à une bombe activée à distance par l’armée israélienne.

L’armée n’a pas commenté ces allégations.