En tant que pierre angulaire de la communauté irlandaise de Metro Detroit, Brian Dunleavy savait comment collecter des fonds pour les églises et les organismes de bienfaisance qui étaient importants pour lui.

Il aimait s’amuser à le faire.

Brian Dunleavy, propriétaire du Dunleavy’s Irish Pub à Allen Park, était le grand maréchal du défilé de la Saint-Patrick de Détroit en 2017.

Pendant des années, le propriétaire de longue date du bar Allen Park invitait ses amis dans un chalet du Nord pour faire un plongeon polaire dans un lac gelé. Même en vieillissant, il a continué à le faire.

« Il est quand même allé dans l’eau », a déclaré Mike Kelly, président de l’association United Irish Societies, qui sponsorise la parade de la Saint-Patrick à Détroit. « Il disait : ‘Ça risque de me tuer, mais je vais y aller à fond, mon gars.’ »

Dunleavy est décédé le 16 août 2024, après une bataille de trois ans contre le cancer du pancréas. Il avait 66 ans.

L’un des huit enfants, Dunleavy est né à Détroit dans une famille qui embrassait sa foi catholique et son héritage irlandais.

Son père et son oncle tenaient tous deux des bars irlandais à Détroit et la famille a appris très tôt à aider à collecter des fonds pour leurs églises et leurs écoles.

Son frère Brendan, a dit un autre frère, Mike, qui l’a le mieux exprimé.

« Il a dit qu’il était probablement le meilleur d’entre nous », a déclaré Brendan Dunleavy. « Parce qu’il était plus généreux, plus volontaire, plus gentil. Il avait simplement plus d’amis et il était le plus drôle. »

Dunleavy possédait un esprit irlandais très drôle et souvent sans filtre.

Brendan se souvient d’un moment où lui et Brian ont été présentés à un homme âgé qui a commencé la conversation en remarquant qu’il avait récemment enterré sa troisième femme.

Sans hésiter, Brian a plaisanté : « Je parie que tu as aussi de la chance aux cartes. »

Si vous avez passé beaucoup de temps dans la communauté irlandaise de Metro Detroit, vous êtes obligé de rencontrer Dunleavy.

Son pub irlandais à Allen Park portait le nom de sa famille et il était une présence constante au défilé de la Saint-Patrick, au Motor City Irish Festival et à d’innombrables collectes de fonds pour des causes irlandaises et catholiques dans toute la région métropolitaine de Détroit.

« Brian était impliqué dans tout ce qui se passait en Irlande », a déclaré le père Brendan McCarrick, originaire de Sligo, en Irlande, qui dirige les Pères Pallottins Irlandais et est administrateur de la paroisse St. Vincent Pallotti à Wyandotte. « Il n’a pas quitté ce monde sans transmettre à ses fils la valeur du travail caritatif. »

Dunleavy a organisé la sortie de golf de Pallottine. Il a collecté des fonds pour le Children’s Cancer Endowment Fund de Mgr Charles Kohler. Il a géré les tentes à bière du Motor City Irish Festival et du festival annuel du printemps au profit du St. Patrick Senior Center de Detroit. Il passait des week-ends entiers dans les festivals, à dépanner les robinets et à s’assurer que la bière et l’argent de la charité continuaient à couler.

« Il s’assurait que les gens ne réutilisaient pas leurs tickets de boisson et il s’assurait également que le personnel n’était pas leur meilleur client », a déclaré Brendan. « Il avait quelques gars à qui il disait : « Non, tu ne peux pas faire le bar, tu bois trop. »

Il utilisait également son propre bar pour récolter des fonds, en y vendant des billets de tombola, achetant souvent ceux qu’il ne vendait pas.

Alors que certains de ses frères étaient des comptables stricts, Brian avait une grosse tignasse flottante et une moustache touffue. Il était heureux d’être un ouvrier.

Il a conduit un camion de livraison pour Pepsi pendant des années. Il s’arrêtait notamment dans un bar d’Allen Park. Il a dit à la propriétaire que si jamais elle envisageait de le vendre, il aimerait l’acheter.

Elle a fini par le faire. Brian et son frère Tommy l’ont acheté en 1989 et l’ont rebaptisé du nom de la famille. Le bar d’Allen Road est devenu célèbre pour ses hamburgers et ses frites de poisson du vendredi soir, qui étaient souvent classées parmi les meilleures de la métropole de Détroit.

Au fil des ans, son travail a été récompensé par des prix tels que celui de grand maréchal de la parade de la Saint-Patrick et son intronisation au Temple de la renommée des Irlandais-Américains du Michigan. En 2013, les Pères Pallottins Irlandais l’ont nommé « homme de l’année ».

« Il ne voulait pas qu’on lui attribue le mérite de ses actes », a déclaré McCarrick. « Il a dit : « Je ne mérite pas ça. Il doit y avoir quelqu’un qui le mérite plus que moi. » »

Pour toutes les choses pour lesquelles il était connu, il y en avait d’innombrables autres qu’il faisait discrètement, hors de la vue, a déclaré McCarrick.

« Je dirais que nous connaissons la pointe de l’iceberg de ce genre de choses », a déclaré McCarrick.

Au printemps 2021, Dunleavy a reçu un diagnostic de cancer du pancréas métastasé. Les médecins lui ont dit qu’il lui restait environ trois mois à vivre, il était donc déterminé à vivre sa vie.

Dunleavy a continué à gérer son bar et a même lancé un projet de rénovation, en ajoutant de nouvelles fenêtres pour apporter plus de lumière naturelle et lui donner un aspect de pub irlandais plus traditionnel. Il l’a récemment terminé.

Il a également continué son travail bénévole et a affronté sa maladie avec optimisme.

« Il était joyeux, mais en même temps, il avait aussi un grand côté spirituel », a déclaré McCarrick. « Il a gagné en force grâce à sa foi, surtout ces dernières années. Cela lui a donné la force de continuer, de se battre et de persévérer, sachant que lorsque le moment viendra, ce sera le moment de Dieu. »

Dunleavy laisse dans le deuil son épouse de 36 ans, Pam, ses fils, Marty, Kyle (Alexandra) et Ryan (Samantha) et ses petits-enfants Ian, Ava, Kaden et Jack. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs Maureen (Thomas) Lesondak, Patrick (Susan), Shelia Mund, Kevin (Beth), Brendan (Eileen) et Michael (Maryanne).

La visite est prévue de 14 h à 20 h le lundi 19 août 2024 avec un chapelet à 19 h à la chapelle Allen Park de la maison funéraire Voran, 5900 Allen Rd. Une messe funéraire aura lieu à 10 h à la paroisse St. Vincent Pallotti de l’église catholique St. Joseph, 344 Elm St., Wyandotte.

