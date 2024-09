Des funérailles auront lieu pour l’adolescent et le professeur de mathématiques tués lors d’une fusillade dans un lycée de Géorgie

JEFFERSON, Géorgie — Les funérailles d’un adolescent connu pour son sourire attachant et d’une enseignante de mathématiques connue pour son dévouement envers les étudiants étaient prévues samedi, 10 jours après que tous deux ont été tués par un homme armé qui a ouvert le feu sur une école. Lycée de Géorgie.

La famille, les amis et les partisans de Mason Schermerhorn, 14 ans, et de l’enseignante Christina Irimie, 53 ans, se sont réunis pour faire leurs adieux lors de services séparés l’après-midi.

Ils étaient parmi quatre personnes tuées Le 4 septembre, un tireur armé d’un fusil d’assaut a percuté le lycée d’Apalachee. Un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés.

Une grande foule était attendue lors de la cérémonie commémorative de Schermerhorn qui se déroule dans un centre civique de Jefferson. Un voisin, Tommy Pickett, se souvient de l’avoir vu grandir au cours de la dernière décennie, passant d’un jeune garçon curieux à un adolescent qui semblait toujours sourire et rire.

Irimie a immigré aux États-Unis il y a plus de 20 ans depuis sa Roumanie natale. Elle était connue pour enseigner la danse aux enfants en plus de l’algèbre et est restée active dans la communauté des expatriés roumains de la métropole d’Atlanta.

La cérémonie en l’honneur d’Irimie, avec des lectures et des commémorations en anglais et en roumain, se déroulera dans une maison funéraire de Buford. Un repas commémoratif est ensuite prévu à l’église orthodoxe roumaine Saints-Constantin-et-Hélène.

Les funérailles marquent une nouvelle occasion pour les élèves et les professeurs de ce lycée de 1 900 élèves de partager leur chagrin. Les autres écoles du comté de Barrow ont rouvert la semaine dernière. Mais aucune date n’a été fixée pour le retour des élèves à l’Apalachee High School.

Des funérailles privées ont eu lieu le week-end dernier pour Richard Aspinwall, professeur de mathématiques de 39 ans et coordinateur défensif de l’équipe de football de l’école. Aspinwall a été tué dans l’attaque aux côtés de Schermerhorn, Irimie et de Christian Angulo, un étudiant de 14 ans.

La famille d’Angulo a prévu ses funérailles dans une église pour vendredi.

Les autorités ont inculpé un étudiant de 14 ansColt Gray, accusé de meurtre dans le cadre des meurtres du lycée. Son père a également été accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir fourni à son fils une arme utilisée pour tuer des enfants.

Les autorités affirment que l’adolescent s’est rendu aux agents des ressources scolaires qui l’ont confronté environ trois minutes après les premiers coups de feu. Le Georgia Bureau of Investigation affirme que l’adolescent a pris le bus à l’école avec le fusil semi-automatique caché dans son sac à dos.