Des fuites d’informations sur les opérations de la GRC auraient pu nuire aux enquêtes des alliés, selon le procès Ortis

Un ancien officier de la GRC qui menait une enquête sur les associés canadiens présumés d’un syndicat international de blanchiment d’argent affirme que le fait de révéler les cibles aurait pu compromettre une enquête internationale.

Le sergent d’état-major à la retraite Patrick Martin témoigne pour la deuxième journée au procès de Cameron Ortis, l’ancien haut responsable du renseignement de la GRC qui fait maintenant face à six accusations, dont quatre pour violation de la Loi sur la sécurité de l’information.

Ortis, 51 ans, est accusé d’avoir partagé des informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » avec Salim Henareh et Muhammad Ashraf. Il fait également face à une accusation de tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales avec Farzam Mehdizadeh.

Les rapports de renseignement de la GRC déposés en preuve au cours du procès montrent que la GRC enquêtait sur ces trois hommes et leurs entreprises de services monétaires pour des liens potentiels avec Altaf Khanani, soupçonné de blanchir de l’argent pour le compte de terroristes.

Martin a déclaré au jury que les États-Unis et la police fédérale australienne souhaitaient enquêter sur Khanani. Il a déclaré que la GRC menait une enquête sur les liens présumés de Khanani avec Toronto, une enquête baptisée Projet Oryx.

Un rapport d’enquête du Projet Oryx rédigé par Martin est devenu un élément de preuve clé dans le dossier de la Couronne contre Ortis.

Selon un exposé conjoint des faits, une copie du rapport a été récupérée sur une clé USB dans l’appartement d’Ortis.

Dans le rapport, Martin écrit que « Khanani utilise les services de personnes/entreprises au Canada qui coordonnent et réconcilient les transactions avec lui ».

La Couronne allègue que des extraits de ce rapport et d’autres renseignements de la police ont été envoyés dans le cadre d’un colis à Achraf.

« Ce n’est pas une astuce », indique la lettre d’accompagnement du colis.

« Je ne travaille pas pour une agence de maintien de l’ordre ou de renseignement, comme le démontrent, je pense, les documents ci-joints. J’ai cependant la possibilité d’accéder à une grande variété d’informations. »

La Couronne allègue que c’est Ortis qui a envoyé le colis.

Interrogé par l’avocat de la Couronne John MacFarlene, Martin a déclaré qu’il ne savait pas que son rapport avait été envoyé.

« Si les sujets savent qu’ils sont surveillés par la GRC ou qu’une enquête est menée par les forces de sécurité armées, ils peuvent changer de tactique, ils peuvent arrêter complètement ce qu’ils font. Et cela affecterait certainement notre enquête », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait totalement l’arrêter. »

Et pas seulement au Canada, a-t-il déclaré.

Un « effet d’entraînement »



« Cela pourrait compromettre une enquête en cours, dans cette affaire avec la police fédérale australienne, avec la DEA. [Drug Enforcement Administration] aux États-Unis », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres enquêtes en cours à l’échelle mondiale. »

Ortis a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Sa défense soutient qu’il avait le pouvoir de faire tout ce qu’il faisait.

Son avocat Jon Doody, qui a commencé le contre-interrogatoire de Martin jeudi matin, a demandé à l’ancien gendarme s’il avait déjà entendu parler d’une opération d’infiltration en ligne.

Ortis est également accusé d’avoir divulgué des informations opérationnelles spéciales à Vincent Ramos, chef d’une entreprise accusée de vendre des téléphones cryptés à des criminels, notamment au réseau Khanani et aux cartels de la drogue. Il fait également face à deux accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance et utilisation non autorisée d’un ordinateur.

La GRC a commencé à enquêter sur l’homme d’affaires torontois Salim Henareh dès 2007, selon des documents judiciaires. (Facebook)

L’avocat de Henareh a déclaré qu’il avait « fait l’objet d’une enquête approfondie de la GRC et qu’il avait été complètement disculpé ». CBC a tenté de contacter Ashraf par l’intermédiaire de son entreprise, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Khanani a été arrêté en Floride à l’automne 2015. Il a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent.