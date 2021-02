Des fuites de messages confirment que Barcelone a raté sa chance de signer Kylian Mbappe

Barcelone a eu la chance de signer Kylian Mbappe en 2017, mais a choisi de poursuivre Ousmane Dembele à la place, ont confirmé des messages WhatsApp divulgués.

Les géants catalans ont été déchirés par Mbappe mardi soir alors que l’attaquant français a limogé le Paris Saint-Germain à une avance de 4-1 lors de leur match de huitièmes de finale de Ligue des champions.

Les stars de Barcelone n’avaient aucune réponse à la brillance de Mbappe, et parmi la troupe impuissante aux couleurs blaugrana se trouvait Dembele, qui a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le Barca dans le cadre d’un accord d’une valeur de 135,5 millions de livres sterling en 2017.

À ce moment-là, le Barça cherchait un remplaçant pour Neymar lié au PSG et était lié à un coup pour le prodige monégasque Mbappe.

Mais l’éminent agent de football Junior Minguella affirme que les chefs du Camp Nou pensaient que Mbappe ne serait pas un bon candidat au club.

Minguella a également fourni une preuve par SMS pour étayer son affirmation selon laquelle le Barça avait snobé Mbappe en faveur de la signature de Dembele.

Rappelant le chaos qui s’est dégagé lorsque Neymar a rejoint le PSG, Minguella a déclaré à Radio MARCA: « Au moment où il est confirmé que Neymar part, les entraîneurs et le président [Josep Maria Bartomeu] – qui ne veut pas les sauter [the coaches] – ont des doutes sur le joueur qu’ils souhaitent recruter et pensent que Dembele est mieux adapté au style de jeu de l’équipe que Mbappe.

« Certains sont même allés jusqu’à dire que ce Mbappe était un fantôme. »