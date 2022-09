Des fuites de gazoducs en mer Baltique précédées d’énormes explosions, selon le Danemark et la Suède

Les explosions qui ont secoué des gazoducs sous la mer Baltique avant d’énormes fuites de méthane “correspondaient probablement à une charge explosive de plusieurs centaines de kilos”, ont écrit vendredi le Danemark et la Suède dans une lettre aux Nations unies.

Des chercheurs norvégiens ont publié vendredi une carte projetant qu’un énorme panache de méthane libéré par les pipelines endommagés Nord Stream 1 et 2 se déplacera sur de vastes étendues de la région nordique.

“Nous supposons que le vent sur la zone de fuite a soufflé les émissions de méthane vers le nord jusqu’à l’archipel finlandais, puis se penche vers la Suède et la Norvège”, a déclaré Stephen Platt, professeur à l’Institut norvégien de recherche sur l’air.

L’institution indépendante fait partie du Système intégré d’observation du carbone, une alliance de recherche européenne, qui a déclaré dans un rapport publié vendredi que les émissions de méthane avaient été confirmées par les observations au sol ICOS de plusieurs stations en Suède, en Norvège et en Finlande.

“En raison des dommages causés aux conduites de gaz Nord Stream en mer Baltique, une énorme quantité de méthane a été libérée dans l’atmosphère. La fuite est estimée à l’équivalent des émissions de méthane d’une année entière pour une ville de la taille de Paris. ou un pays comme le Danemark », indique le rapport.

“À un stade ultérieur, nous pourrions être en mesure de confirmer et de quantifier la quantité de gaz qui s’est échappée”, a-t-il déclaré.

Une fuite de gaz de Nord Stream 2 est visible au large du sud de la Suède sur cette photo prise mercredi par un avion des garde-côtes suédois. (Garde-côtes suédois/Agence de presse TT/Reuters)

Moscou a demandé une réunion d’urgence au Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter des fuites et a appelé à une enquête internationale approfondie pour évaluer les dommages aux pipelines, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers l’Europe. La Russie dit que “cela ressemble à une attaque terroriste, probablement menée au niveau de l’État”.

Le sabotage présumé cette semaine sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 a produit deux fuites de méthane au large de la Suède, dont une importante observée au-dessus du North Stream 1 et une plus petite au-dessus du North Stream 2, et deux fuites au large du Danemark.

Le méthane est un composant principal du gaz naturel. Le rapport d’ICOS indique que le méthane est l’un des gaz à effet de serre les plus puissants. “Sur une période de 100 ans, il réchauffe l’atmosphère environ 30 fois plus que le dioxyde de carbone”, a-t-il déclaré.

La fuite du North Stream 2 “a diminué, mais est toujours en cours”, ont indiqué les garde-côtes suédois. Cependant, les avertissements de navigation pour les navires ont été légèrement augmentés à 13 kilomètres à neuf kilomètres des zones de l’incident, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Les gouvernements danois et suédois ont décrit les ruptures comme le résultat d'”actions délibérées”.

Les sismologues nordiques ont enregistré des explosions précédant les fuites. Une première explosion a été enregistrée tôt lundi au sud-est de l’île danoise de Bornholm. Une deuxième explosion plus forte au nord-est de l’île cette nuit-là équivalait à un tremblement de terre de magnitude 2,3.

Poutine attribue les fuites à l’Occident

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Occident de saboter les gazoducs construits par la Russie sous la mer Baltique vers l’Allemagne.

S’exprimant vendredi à Moscou lors d’une cérémonie d’annexion de quatre régions d’Ukraine à la Russie, Poutine a déclaré que les “anglo-saxons” occidentaux sont passés des sanctions aux “attaques terroristes”, sabotant les pipelines Nord Stream 1 et 2 dans ce qu’il a décrit comme une tentative de “détruire l’infrastructure énergétique européenne”.

Il a ajouté que “ceux qui en profitent l’ont fait”, sans citer de pays précis.

Les pays européens, qui ont été ébranlés par la flambée des prix de l’énergie causée par l’invasion russe de l’Ukraine, ont noté que c’est la Russie, et non l’Europe, qui profite du chaos sur les marchés de l’énergie et de la flambée des prix de l’énergie.

L’OTAN a averti jeudi qu’elle riposterait à toute attaque contre les infrastructures critiques de ses 30 pays membres et s’est jointe à d’autres responsables occidentaux en citant le sabotage comme la cause probable des dommages aux gazoducs. Le Danemark est membre de l’OTAN et la Suède est en train de rejoindre l’alliance militaire.