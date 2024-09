Des fuites de design avec des spécifications supérieures à celles de l’iPhone 16 Pro

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung devrait présenter des améliorations significatives par rapport au Galaxy S24 Ultra … [+] (sur la photo) Getty Images

Selon un nouveau rapport, le Samsung Galaxy S25 Ultra de l’année prochaine devrait être doté d’un corps plus fin et plus léger et d’une mise à niveau significative de l’appareil photo.

Mise à jour le 12 septembre avec des détails sur les rendus controversés du nouveau Galaxy S25 Ultra et sur l’autonomie de la batterie. Cet article a été publié à l’origine le 10 septembre

Commençons par l’appareil photo : des améliorations significatives sont attendues pour l’appareil photo ultra-large qui devraient lui permettre de capturer des photos et des vidéos plus détaillées tout en permettant potentiellement de nouveaux modes de prise de vue surpassant ceux de l’iPhone.

Samsung Galaxy S25 Ultra : de grandes améliorations au niveau de l’appareil photo

Selon le célèbre pronostiqueur L’univers de glacele Galaxy S25 Ultra recevra un tout nouveau Appareil photo ultra-large de 50 mégapixels doté d’un objectif à ouverture F/1,9 plus lumineux. Cette mise à niveau représente une amélioration significative par rapport à la version 12 mégapixels du Galaxy S24 Ultra et devrait augmenter considérablement les détails des photos ultra-larges, en particulier dans les prises de vue macro en gros plan.

L’augmentation de la résolution permettrait également potentiellement l’enregistrement vidéo 8K à partir de l’objectif ultra-large pour la première fois, bien qu’il n’y ait aucune garantie que Samsung activerait cette option.

Le rapport prévoit que le nouveau capteur ultra-large de 50 mégapixels conservera les dimensions de la version 12 mégapixels du Galaxy S24 Ultra, ce qui signifie que chaque pixel passera de 1,4 µm à 0,7 µm. Les pixels plus petits provoquent souvent un bruit accru et des images plus granuleuses, mais Samsung pourrait atténuer ce problème en activant un mode optionnel de résolution inférieure pour améliorer les performances dans les prises de vue en basse lumière. De plus, l’élargissement de l’ouverture de l’objectif à F/1,9 (au lieu de F/2,2 sur le Galaxy S24 Ultra) permettrait de capturer environ 34 % de lumière en plus à chaque prise de vue, améliorant encore la qualité de l’image, en particulier dans les scénarios plus sombres.

L’appareil photo ultra-large amélioré du Galaxy S25 Ultra permettrait à Samsung de s’aligner sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max récemment annoncés par Apple, qui disposent également d’appareils photo ultra-larges améliorés, passant de 12 à 48 mégapixels. Cependant, contrairement à Samsung, Apple n’a pas élargi l’ouverture de l’objectif, qui reste à F/2,2. Notez également que l’iPhone ne peut actuellement pas enregistrer de vidéo 8K malgré les nouveaux capteurs à plus haute résolution de la gamme iPhone 16.

Samsung Galaxy S25 Ultra : plus fin et plus léger que l’iPhone 16 Pro Max

Le même pronostiqueur s’attend également à ce que le Galaxy S25 Ultra soit considérablement plus petit et plus léger que le Galaxy S24 Ultra, avec seulement 8,2 mm d’épaisseur contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra. Les dimensions globales du Galaxy S25 Ultra sont de 162,8 mm sur 77,6 mm sur 8,2 m, et pesant 219gen baisse par rapport aux 233 g du Galaxy S24 Ultra.

Si ces dimensions divulguées s’avèrent exactes, le Galaxy S25 Ultra sera à la fois plus fin et plus léger que l’iPhone 16 Pro Max d’Apple.

Vous pouvez vous attendre à ce que Samsung lance la série Galaxy S25 en janvier 2025, il reste donc beaucoup de temps pour d’autres mises à jour.

Mise à jour du 12 septembre : les nouveaux rendus controversés du Galaxy S25 Ultra dévoilés

Nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy S25 Ultra grâce à de nouveaux rendus d’un informateur bien connu Fuites révélé dans un rapport de Titres AndroidLes rendus corroborent les dimensions divulguées ci-dessus et montrent un emplacement pour le stylet « S-Pen » de Samsung.

Les différences les plus frappantes dans la conception du Galaxy S25 Ultra, comme illustré, sont ses bords plus plats et ses anneaux plus proéminents autour des objectifs de l’appareil photo.

Cependant, il ne faut pas considérer ces rendus comme exacts à 100 % à ce stade. Ice Universe, un autre leaker de Samsung, note que les rendus d’Onleaks sont basés sur des dessins CAO et contiennent au moins deux erreurs possibles. La première est une représentation inexacte des bordures de l’écran, et la seconde est que ces anneaux d’objectif proéminents ont été retirés du Galaxy Z Fold6, une décision que Ice Univers prétend être non seulement spéculative mais aussi improbable.

L’univers de glace plus loin remarqué que le produit phare de nouvelle génération de Samsung offrira les « plus petits cadres symétriques de l’histoire des smartphones ». rendu alternatif de son propre chef.

Le rapport poursuit en affirmant que, malgré ses dimensions plus petites, le Galaxy S25 Ultra conservera la même capacité de batterie de 5 000 mAh et la même charge rapide de 45 W que tous les modèles Galaxy S Ultra depuis le Galaxy S22 Ultra de 2022. Cependant, Samsung est devrait être mis à niveau le processeur du Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui, selon le rapport, sera plus efficace que l’actuel Snapdragon 8 Gen 3, permettant des gains significatifs en termes d’autonomie de la batterie par rapport au Galaxy S24 Ultra de cette année.

Suivre @paul_monckton sur Instagram.

ForbesLancement de l’iPhone 16 d’Apple : des fuites de dernière minute émergentForbesGoogle dévoile la liste d’attente d’Ask Photos et la mise à niveau indispensable de Google Photos