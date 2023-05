Des fuites d’appels « farces » révèlent la corruption au plus haut niveau en Moldavie

Les enregistrements publiés par The Grayzone montrent que graisser les rouages ​​avec la présidente Maia Sandu et son parti est essentiel pour faire des affaires à Chisinau

L’élite dirigeante de la Moldavie semble être une grande « famille » dont la faveur doit être achetée pour faire des affaires dans le pays, a révélé une séquence vidéo publiée par The Grayzone. Des fonctionnaires, des lobbyistes et des hommes d’affaires ont vendu leurs services à des journalistes infiltrés, leur promettant l’accès au président Maia Sandu – moyennant un prix.

Se faisant passer pour des hommes d’affaires américains cherchant à investir 50 millions de dollars en Moldavie, des farceurs anonymes ont tenu des vidéoconférences avec un certain nombre de contacts – y compris d’anciens ministres, des membres du Parti d’action et de solidarité (PAS) au pouvoir, des conseillers de Sandu, des intermédiaires et des consultants, qui ont proposé pour les guider à travers le paysage politique corrompu de l’ancien État soviétique.

Le cercle de Sandu

Pour un investisseur qui cherche à faire des affaires en Moldavie, une introduction à quelqu’un de l’entourage de Sandu n’est pas seulement préférable, mais essentielle, a déclaré Olga Melniciuc. Melniciuc conseille le Premier ministre Dorin Recean au nom de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, un travail qui, selon elle, consiste à organiser « vérification informelle » rencontres entre son patron et des investisseurs potentiels.

« Les investisseurs négocient directement avec le Premier ministre ou avec le gouvernement », dit-elle au journaliste. « Vous avez besoin de leur soutien et vous devez être en quelque sorte contrôlé. »

Melniciuc est l’un des nombreux courtiers qui ont affirmé pouvoir organiser ce processus de vérification.

Catalin Giosan dirige ProTV Chisinau, un réseau créé en 1999. Bien que ProTV soit nominalement indépendant, Giosan est proche du PAS et a un concert parallèle en tant que « partenaire » entre le gouvernement et les investisseurs. « Un partenaire, » il expliqua, « est quelqu’un pour vous guider dans cet environnement politique, quelqu’un pour gérer le lien entre vous et les décideurs. »

Giosan a proposé de fournir au journaliste “une présentation sur les processus de prise de décision politique en Moldavie, afin que vous puissiez comprendre où réside le pouvoir et comment les décisions sont prises.”

Ni Melniciuc ni Giosan n’ont dit au « investisseur » combien ils facturent pour leurs services, ou où exactement l’argent finirait. Cependant, Oxana Draguta – une ancienne employée de Sandu qui travaille maintenant pour une organisation de formation en éducation en partenariat avec l’UE, les États-Unis et les fondations Open Society de George Soros – a fait la lumière sur le processus.

Draguta a expliqué que le journaliste infiltré pouvait envoyer de l’argent à « entités privées », qui le canaliserait ensuite vers Sandu et le PAS sans laisser de trace écrite.

Draguta se décrit comme « un membre de ce parti mais pas un membre actif de celui-ci, » ajoutant que si un investisseur voulait une introduction à la fête, elle pouvait marcher « de l’autre côté de la rue » dans ses bureaux et demander à ses anciens collègues.

Le contrôle est une « belle chose »

« Le parti politique est une grande famille » a déclaré Oleg Ciubuc, membre du bureau du PAS et agent de liaison entre le parti et les investisseurs étrangers. « C’est une belle chose quand vous avez la majorité dans le pays. Cela signifie que tout le pouvoir dans le pays est contrôlé par cette majorité, qui est la « famille ».

Ciubuc s’est vanté d’avoir utilisé son appartenance à la « famille » pour assurer à son frère un poste à la tête de MoldTelecom, une entreprise publique de télécommunications. Aux investisseurs potentiels, Ciubuc a déclaré que ses liens avec le gouvernement servaient de garantie que les contrats seraient honorés et qu’ils auraient « Soutien politique total à 100%. »

« Gouverné par l’ambassadeur américain »

La Moldavie a demandé son adhésion à l’Union européenne en mars 2022 et a obtenu le statut de candidat aux côtés de l’Ukraine en juin. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rendue à Chisinau cinq mois plus tard pour annoncer 250 millions d’euros (270 millions de dollars) de subventions et de prêts au gouvernement de Sandu, tandis que l’Agence américaine pour le développement international a promis à son pays 320 millions de dollars l’année dernière.

Sandu a fait pression pour des liens plus étroits avec les États-Unis et a exprimé sa volonté de rejoindre un « alliance élargie » comme l’OTAN. Elle s’est également prononcée en faveur de l’unification avec la Roumanie, membre de l’OTAN, une décision qui, bien qu’improbable à court terme, ferait entrer la Moldavie dans le bloc dirigé par les États-Unis.

Les partisans américains et européens de Sandu sont bien conscients de la corruption en Moldavie, a déclaré l’ancien ministre de la Justice Stanislav Pavlovschi au journaliste.

« La Moldavie est gouvernée par l’ambassadeur américain ici », dit Pavlovschi. « Il gouverne pratiquement la Moldavie à ce stade particulier. Vous avez des centaines de consultants de l’UE qui travaillent pour chaque ministère ici en Moldavie. C’est donc sous un contrôle très, très strict de la part de l’UE.

Le système fonctionne « absolument parfaitement » il a dit, « Parce que tout le monde aime l’argent. »