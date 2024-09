Des fuites affirment que le Galaxy S25 Ultra est le plus fin à ce jour, mais une meilleure batterie ne serait-elle pas plus ultra ?

Il y a quelques jours, un leaker très fiable affirmait que le Samsung Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max seraient très similaires. La même source a maintenant fourni les dimensions exactes du S25 Ultra, ce qui suggère qu’il s’agira du téléphone Ultra le plus fin jamais fabriqué par Samsung.

Avec seulement 8,2 mm d’épaisseur, contre 8,6 mm pour le S24 Ultra, Samsung poursuit sa tendance à affiner ses téléphones. Mais pourquoi ? Un changement aussi minime sera sûrement indiscernable pour le consommateur moyen. N’aurait-il pas été plus judicieux de laisser plus d’espace pour une batterie plus grosse ?

Annonce de la taille du Samsung Galaxy S25 Ultra :

Les téléphones Ultra de Samsung sont censés être au sommet de la chaîne alimentaire. De quoi les gens se plaignent-ils le plus, de l’autonomie de la batterie ou de l’épaisseur de 0,4 mm ? Je choisirais un téléphone légèrement plus volumineux n’importe quel jour de la semaine si cela signifie une heure ou deux d’utilisation supplémentaire. Et cela me fait me demander pourquoi les fabricants de téléphones continuent de se concentrer sur l’épaisseur au lieu de l’aspect pratique.

