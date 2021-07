Des fruits et légumes GRATUITS à la taxe sur les collations

Les BRITS devraient se voir prescrire des fruits et légumes gratuits pour lutter contre une mauvaise alimentation, selon un nouveau rapport.

Il fait partie d’un plan visant à vaincre environ 64 000 décès par an liés à de mauvaises habitudes alimentaires.

Une nouvelle stratégie alimentaire pourrait affecter le coût de vos collations préférées Crédit : Getty – Contributeur

Ce que mange une grande partie du pays et comment il est produit fait « de terribles dégâts », selon la Stratégie nationale de l’alimentation, publiée aujourd’hui.

Dans le rapport, il y a de grands projets pour changer la façon dont les Britanniques mangent, ce qui affectera le magasin hebdomadaire et les collations que les parents choisissent pour leurs enfants.

Il indique que les médecins généralistes devraient être en mesure de prescrire des bons pour des produits frais ainsi que des cours de cuisine, une éducation nutritionnelle et des visites guidées de magasins et de supermarchés pour apprendre aux gens à faire leurs achats intelligemment.

Le tsar de l’alimentation du gouvernement Henry Dimbleby a également dévoilé des plans pour la taxe de 6 £ le kilo sur les friandises salées et une taxe sur les aliments sucrés de 3 £ le kilo.

Cela ferait monter en flèche le coût des aliments de tous les jours comme les chips, les crumpets, la confiture et les bonbons.

Il veut revoir la façon dont les aliments préférés du pays sont produits et les rendre plus sains, car il pense que l’exercice n’est pas utile pour un changement permanent.

M. Dimbleby, le multimillionnaire fondateur de la chaîne de restauration rapide Leon, a dévoilé son rapport de 288 pages exigeant un changement total dans ce que nous mangeons dans le but de lutter contre l’obésité et le changement climatique.

Il a insisté sur le fait que les Britanniques doivent réduire de 30% la quantité de viande qu’ils consomment – ​​et a suggéré aux familles d’échanger les saucisses contre des insectes ou de la viande artificielle.

ALIMENTS PRÉFÉRÉS COUPE

Son rapport a également appelé à une augmentation des prestations afin que les familles les plus pauvres puissent se permettre d’acheter des aliments sains.

Les repas scolaires gratuits devraient être étendus à tous les enfants des familles bénéficiant d’un crédit universel gagnant jusqu’à 20 000 £ par an, soit environ 1,1 million d’enfants supplémentaires.

Une « taxe sur les collations » frappera particulièrement durement les viandes transformées comme les bangers et le bacon, mais elle est calquée sur la taxe sur le sucre dans le but d’amener les fabricants à réduire la quantité de sel dans leurs produits.

M. Dimbleby a déclaré ce matin sur Radio 4: « L’option la plus simple est de les nourrir [kids] des choses que vous savez qu’ils vont manger et les gens sont coincés dans ce cycle et cela cause des dommages horribles.

« Si vous êtes obèse, vous avez deux fois plus de chances de mourir de Covid.

« 65 000 personnes par an meurent au moins de maladies liées à l’alimentation et 20 000 amputations de maladies liées à l’alimentation.

« Nous pensons que le cycle de la malbouffe est la chose qui cause le mal.

« Entrez dans une boucle de rétroaction négative où ces aliments sont savoureux, ils nous rassasient, ils nous rassasient beaucoup moins rapidement et selon notre génétique, vous avez du mal à y résister.

« La recommandation est que vous changiez l’incitation du système.

« La taxe de reformulation du sucre et du sel, nous ne pensons pas qu’elle augmentera le prix, elle obligera les gens à retirer le sucre et le sel.

« Un magasin hebdomadaire pour une famille de quatre personnes coûte environ 90/95 £, le pire des cas est qu’il pourrait augmenter d’une livre.

« Nous devons dépenser un peu plus d’argent pour empêcher les gens d’accéder au NHS, car ce n’est pas seulement de l’argent, c’est la santé, c’est leur vie, c’est leur capacité à profiter de leurs petits-enfants. »

Le programme coûterait aux acheteurs 4,8 milliards de livres sterling par an, selon la Taxpayers’ Alliance – avec un supplément de 172 livres sterling par ménage chaque année.

Il a également déclaré qu’il pensait que le Premier ministre réfléchissait constamment à la façon de transformer la nation.

M. Dimbleby a déclaré: « Chaque jour, il pense au fait que notre poids en tant que nation ne rend pas service au NHS, nous nous rendons malheureux et nous devons le changer.

« Son expérience avec Covid a fondamentalement changé sa perception. »

La députée conservatrice Dehenna Davison a critiqué les propositions en déclarant: « Nous ne devrions pas imposer aux gens de commander une pizza un vendredi soir plutôt que d’avoir une salade. »

‘MAUVAIS PROBLÈME’

Le professeur Guy Poppy, professeur d’écologie à l’Université de Southampton, a déclaré : « Je suis très heureux de voir la publication d’une stratégie alimentaire nationale. Nous en avons besoin depuis si longtemps et la pandémie de Covid vient d’amplifier de nombreuses parties du système alimentaire qui nécessitent une attention urgente.

« Je suis particulièrement heureux de voir qu’une approche systémique a été soulignée comme étant importante si nous voulons essayer d’atteindre la santé humaine, environnementale et économique.

« Lutter contre les inégalités de santé, la malbouffe et l’environnement alimentaire est crucial car ces domaines ont été ignorés pendant trop longtemps et sont au cœur du problème méchant qui ne sera pas résolu en changeant l’agriculture ou en envoyant des messages aux consommateurs seuls.

« Pour ma part, j’ai hâte de commencer le travail nécessaire pour faire du système alimentaire britannique le meilleur au monde pour la santé humaine et environnementale ! »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a donné au rapport indépendant une réponse tiède.

Il a déclaré : « Je tiens à remercier Henry Dimbleby et son équipe pour leur travail.

« Ce gouvernement examinera attentivement ses conclusions et répondra par un livre blanc dans les six mois, définissant nos priorités pour le système alimentaire. »

Cela fait partie d’une bataille pour remanier la façon dont les Britanniques mangent Crédit : Getty – Contributeur