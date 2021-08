« Des frissons sur tout mon corps »: un poids lourd olympique russe décrit une inspiration partagée avec Khabib alors qu’il s’assure de remporter l’or à Tokyo

Gadzhimagomedov, 24 ans, a confortablement battu le Néo-Zélandais David Nyika lors de leur demi-finale à Tokyo mardi, remportant le match en trois tours par une marge de 4-1, ce qui, selon le combattant russe, aurait dû être un badigeon.

« Je ne comprends pas comment l’arbitre argentin a pu donner à mon adversaire les trois rounds. De toute évidence, il regardait un autre combat sur son téléphone », a déclaré Gadzhimagomedov par la suite.

«Des juges comme celui-là devraient être destitués, disqualifiés. C’est le seul moyen de rendre la boxe plus honnête.

«Pendant le combat, j’ai réalisé que j’étais en avance sur les points. Maintenant, nous attendons mon adversaire en finale, un Brésilien ou un Cubain.

La star amateur Gadzhimagomedov – un champion du monde et d’Europe – est sur une incroyable séquence de 48 combats sans défaite, s’étalant sur près de quatre ans.

Le meurtrier né à Nitilsukh a dépassé le double champion des Jeux du Commonwealth Nyika et rencontrera ensuite Abner Teixeira du Brésil ou Julio Cesar La Cruz de Cuba pour la médaille d’or, avec au moins l’argent déjà dans le sac.

Gadzhimagomedov, résident de Makhatchkala, a parlé de l’inspiration qu’il tire aux Jeux de son choix de chanson, « Mon Daghestan » par l’artiste Sabina Saidova (également connue sous le nom de Sabina Kors).

Si l’air est familier aux fans de sports de combat, c’est peut-être parce que la superstar de l’UFC Khabib Nurmagomedov a fait son entrée dans l’octogone sur la même chanson au cours de sa carrière invaincue.

Gadzhimagomedov a déclaré qu’il avait sélectionné la chanson pour ses propres promenades sur le ring après avoir entendu Khabib entrer dans la musique de sa célèbre rencontre avec Conor McGregor en 2018.

«Je suis né au Daghestan dans les montagnes, mon village est très haut à la frontière de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. Vous pouvez difficilement y arriver, la chanson sur le Daghestan était juste à cause de cela », dit Gadjimagomedov.

« Cette chanson me motive. Mes compatriotes, parents et amis regardaient à la télévision et m’encourageaient. Tout d’abord, je représente Krasnodar Krai [region], le Daghestan et toute la Russie. Chaque habitant de notre pays soutient nos athlètes.

« Cette chanson est devenue populaire après les promenades en cage de Khabib. Quand il est entré dans le combat avec Conor, nous étions au championnat de Russie à Yakutsk, nous avons regardé ce combat.

« Quand Khabib est sorti [to the song], j’ai ressenti de la motivation et des frissons dans tout mon corps. C’était sympa. Depuis, cette chanson a joué sur mes promenades sur le ring, elle m’a beaucoup aidé.

« Je ne connais pas Khabib personnellement. Je connaissais Abdulmanap Magomedovich [Khabib’s late father], il m’a remis mon prix au championnat du monde à Ekaterinbourg et m’a félicité sur son Instagram. Malheureusement, il n’est plus avec nous… »

Gadzhimagomedov – qui, comme ses compatriotes, concourt sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) à Tokyo en raison des sanctions de l’AMA – a admis qu’il pensait que la chanson pourrait ne pas être autorisée en raison des restrictions sur certains symboles russes.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Muslim Gadjimagomedov (@muslim_gadjimagomedov)

« Je pensais que la chanson ne serait pas autorisée, car elle parle de la patrie et du pays » dit le boxeur.

« On a dit que ce n’était pas autorisé, mais j’ai demandé juste au cas où ça le serait. En fin de compte, ils l’ont permis.

Khabib Nurmagomedov est déjà la fierté du Daghestan pour ses exploits dans l’octogone de l’UFC, et Gadzhimagomedov pourrait le rejoindre comme un autre homme pour revendiquer l’or de cette région réputée fertile pour les talents des sports de combat.