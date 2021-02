Le professeur Paul Elliott, directeur du programme React à l’Impériale, a déclaré: « Ces nouvelles découvertes suggèrent que de nombreuses personnes atteintes de Covid-19 ne seront pas testées – et ne seront donc pas auto-isolées – parce que leurs symptômes ne correspondent pas. ceux utilisés dans les directives de santé publique actuelles pour aider à identifier les personnes infectées.

« Nous comprenons qu’il est nécessaire de définir des critères de test clairs et que l’inclusion de nombreux symptômes qui se retrouvent couramment dans d’autres maladies comme la grippe saisonnière pourrait entraîner le risque de s’auto-isoler inutilement. J’espère que nos résultats sur les symptômes les plus informatifs signifient que le Le programme de test peut tirer parti des preuves les plus récentes, aidant à identifier davantage de personnes infectées. »

La recherche a également examiné si l’émergence du nouveau variant du coronavirus au Royaume-Uni, identifié pour la première fois dans le Kent, était liée à un profil de symptômes différent. Alors que les symptômes étaient globalement similaires, la proportion de personnes testées positives avec une nouvelle toux persistante avait augmenté.

Le Dr Joshua Elliott, de l’École de santé publique de l’Imperial College, a déclaré: «À mesure que l’épidémie progresse et que de nouvelles variantes émergent, il est essentiel que nous continuions à surveiller comment le virus affecte les gens afin que les programmes de dépistage répondent aux besoins changeants.

«Nous espérons que nos données aideront à orienter les tests et à développer des systèmes qui pourraient aider à mieux identifier les personnes qui devraient passer un test Covid-19 en fonction de leurs symptômes.