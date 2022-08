Des friandises gastronomiques pour chiens dont nous croquerions totalement

Votre ami à fourrure mérite d’être gâté comme n’importe quel être cher. Bien qu’un nouveau jouet en os ou à mâcher soit agréable, pourquoi ne pas leur donner quelque chose d’aussi spécial qu’eux ? Il y a eu toute une révolution culinaire en matière de friandises pour chiens, avec des options vraiment gastronomiques en ce moment. Suivant les tendances alimentaires de notre propre monde, il existe une grande variété d’options appétissantes disponibles, y compris des friandises au bouillon d’os, des friandises inspirées du régime méditerranéen et même des friandises qui arrivent sur le marché. L’engouement pour le CBD.

Alors allez-y, gâtez votre toutou avec certaines des meilleures friandises gastronomiques pour chiens que vous pouvez acheter en ligne, faites avec des ingrédients délicieux et naturels. Ils t’aimeront pour ça, encore plus qu’ils ne le font déjà.

Etsy Je ne pense pas pouvoir attendre l’anniversaire de mon chien pour essayer ces biscuits amusants, givrés et biologiques au beurre d’arachide.

Etsy Sérieusement, maintenant je suis énervé. Les chiens sont là-bas pour obtenir des snickerdoodles au bacon? Je ne pense pas que ces cookies existent encore pour les humains, donc je suis sûr d’en prendre une poignée et de courir. Mais à vrai dire, il est difficile d’imaginer une combinaison de saveurs, y compris le miel, la cannelle et le bacon, que votre chien aimerait plus dans une friandise que celle-ci.

Moelleux Pendant les jours caniculaires de l’été, votre compagnon le plus poilu ne mérite-t-il pas lui aussi une friandise glacée ? Ces mélanges de crème glacée sont sans céréales et fabriqués à partir d’une courte liste d’ingrédients adaptés aux animaux de compagnie, dans des saveurs allant du beurre de cacahuète et de la caroube sans danger pour les chiens à la pastèque et au gâteau d’anniversaire. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter de l’eau et de congeler pendant la nuit.

Amazone Pourquoi ne pas mettre Rosco dans le régime méditerranéen ? Cette friandise gastronomique unique et saine pour chien est infusée avec des ingrédients pressés à froid huile d’olive extra vierge (de Crète, pour être exact). L’huile d’olive est connue pour avoir une myriade d’avantages pour la santé des humains et chiens, y compris un pelage plus riche et plus épais – et ils ont aussi bon goût ! Ou alors j’imagine. Quoi? Rien à voir ici.

Amazone Le bouillon d’os est une autre tendance humaine qui semble être passée à la levrette. Eh bien, en quelque sorte. Ce n’est pas du bouillon d’os en soi, mais les savoureux biscuits sans blé sont préparés avec des ingrédients simples, biologiques et d’origine locale et possèdent certaines des mêmes propriétés et avantages qu’un bouillon copieux. (Cette société propose également un tout aussi tendance saveur de gâterie pour chien latte au curcuma.)

Amazone L’engouement pour le CBD n’est pas réservé qu’aux bipèdes d’entre nous. Les propriétaires d’animaux anxieux chantent souvent les louanges de l’extrait de chanvre (qui ne vous fera pas planer, vous ou votre chien) pour apaiser et calmer ces hyper chiots. Essayez ces friandises pour chiens au CBD biologique avec du chanvre et de la valériane pour calmer votre fido agité.

Amazone Je promets de faire de mon mieux pour ne pas faufiler quelques-unes de ces friandises pour chiens de Baxter faites avec des ingrédients entièrement naturels, mais quand j’entends du bacon et du fromage dans la même phrase, cela signifie généralement que je vais manger quoi que ce soit. Ce sont quelques-unes des friandises pour chiens les mieux évaluées sur Amazon, et comme les chiens ne peuvent pas vraiment utiliser les ordinateurs, je suppose que je ne suis pas la seule personne à avoir eu cette pensée.

Amazone Le bacon ne se démode jamais – il suffit de demander à n’importe quel chien qui a sauté plus haut qu’il ne l’aurait jamais imaginé de prendre un morceau sur le comptoir de la cuisine. Maintenant, les chiots peuvent avoir leur propre bacon “de qualité humaine”, donc tout le monde est content.

