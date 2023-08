Des frères soupçonnés d’avoir déclenché le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel en faisant une descente dans la cachette d’un gang de drogue ont été emprisonnés

BROTHERS soupçonnés d’avoir déclenché le meurtre de l’écolière Olivia Pratt-Korbel en faisant une descente dans la cachette d’un gang de drogue ont été emprisonnés.

Jason et Craig Cox ont rejoint le criminel de Liverpudlian, Richard Caswell, pour prendre d’assaut une maison au coin de la rue où Olivia, neuf ans, vivait pour voler de la cocaïne d’une valeur de 1 million de livres sterling.

Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, a été tuée par balle chez elle à Liverpool Crédit : PA

On pense que le vol de mai 2020 a exaspéré «l’entreprise criminelle la plus redoutée» de Liverpool et a conduit à une série d’événements qui ont abouti à l’abattage de l’écolière dans sa propre maison.

Le 22 août de l’année dernière, Nee, 35 ans, a été pris pour cible par le tueur à gage engagé Thomas Cashman, 34 ans, alors qu’il rentrait chez lui depuis la maison d’un ami.

Cashman lui a tiré dessus dans la rue mais Nee a réussi à s’enfuir dans la maison d’Olivia après que sa mère a entendu un bruit à l’extérieur et a ouvert la porte pour enquêter.

Cashman a poursuivi Nee à l’intérieur et a tiré sauvagement autour de la porte, frappant Olivia alors qu’elle se recroquevillait derrière sa mère Cheryl.

Les trois hommes ont plaidé coupables de complot en vue de voler devant le tribunal de la couronne de Manchester.

Les frères – Jason, 37 ans, de Warrington, et Craig, 34 ans, sans domicile fixe – ont été emprisonnés pendant 14 et 13 ans.

Caswell, 41 ans, sans domicile fixe, a été condamné à sept ans.