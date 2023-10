Des frères québécois recherchent le bon acheteur pour « l’île au trésor » de leur père, au large des Îles-de-la-Madeleine

Daniel Barrette-Lapierre et son frère Jean-Philippe affirment avoir commencé à recevoir des appels d’acheteurs potentiels pour la petite île familiale il y a dix ans, le jour des funérailles de leur père.

La petite île, appelée Corps-Mort (cadavre en anglais) et située à environ 15 kilomètres au large de la côte sud-ouest de l’île du Havre Aubert, dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, a été achetée par Gaston Lapierre au début des années 90.

«C’était le rêve d’enfance de mon père de posséder une île, un peu comme une île au trésor», a déclaré Daniel Barrette-Lapierre, aujourd’hui copropriétaire de l’île.

« Quand j’étais jeune, mon père parlait souvent d’Oak Island [in Nova Scotia], qui est l’île au trésor ultime. Il a eu la chance de vivre son rêve. »

Corps-Mort est inhabité et n’est accessible que par bateau. Il n’y a pas de végétation mais il abrite des colonies d’oiseaux et de phoques. Il mesure 373 mètres de long et couvre une superficie d’environ quatre hectares, selon les registres fonciers.

Les frères disent qu’ils ont décidé qu’il était peut-être temps de vendre, mais seulement au bon type d’acheteur. Ils souhaitent que l’île demeure un sanctuaire pour les oiseaux et les phoques et qu’elle demeure accessible aux excursionnistes en provenance des Îles-de-la-Madeleine.

«Il n’y a que vous, la nature et la mer à perte de vue. De là, on voit à peine les Îles-de-la-Madeleine», a déclaré Barrette-Lapierre, qui a grandi aux Îles-de-la-Madeleine mais vit maintenant en Gaspésie.

Il dit qu’il est clair que de nombreux habitants chérissent l’île.

« J’ai reçu beaucoup de messages de gens me disant qu’ils se rendaient parfois à Corps-Mort pour ramasser des débris apportés par la mer », raconte-t-il.

Contacter les organisations à but non lucratif

Barrette-Lapierre estime qu’il est illégal de construire des structures permanentes sur l’île, mais affirme qu’une structure temporaire pourrait être autorisée. Même dans ce cas, dit-il, ce n’est pas idéal.

« Je ne veux vraiment pas qu’une personne au hasard fasse des choses au hasard avec ça [island]. Je veux qu’il soit rendu aux gens des Îles-de-la-Madeleine et qu’il devienne une réserve naturelle ou un parc», a-t-il déclaré.

Il a récemment publié sur Facebook les projets de sa famille, dans l’espoir que la nouvelle se propage aux organisations à but non lucratif susceptibles d’être intéressées. Il dit avoir été en contact avec la société de conservation des Îles-de-la-Madeleine et Conservation de la nature Canada.

Dans un communiqué, un porte-parole de la réserve naturelle a confirmé avoir entamé des négociations avec les propriétaires.

«Nous analysons actuellement le dossier», a déclaré Olivier Perrotte Caron, chargé de projet à l’association. « Nous sommes très heureux de savoir qu’ils accordent la priorité à la préservation de la faune de Corps-Mort. »

CBC News a également contacté la société de conservation des Îles-de-la-Madeleine pour obtenir ses commentaires et attend une réponse.

Pour l’instant, aucun prix de vente n’a été fixé puisqu’il est difficile d’établir la véritable valeur marchande de ce type de propriété. Selon le rôle d’évaluation, l’île Corps-Mort ne devrait rapporter qu’environ 1 100 $.

« Il n’y a pas de comparable », a déclaré le copropriétaire. « Qu’est-ce que ça vaut pour les gens des Îles-de-la-Madeleine ou pour un groupe de conservation? On ne sait pas. »

Selon le Commission de toponymie du Québec, l’agence provinciale chargée des noms de lieux, l’île Corps-Mort servait autrefois de poste de pêche. L’origine du nom de la petite île n’est pas claire, mais la commission affirme qu’il pourrait être lié à sa forme – qui ressemble à un corps allongé sur le sol – ou à une référence aux amarres de bateaux.