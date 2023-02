Des frères ont survécu deux semaines sous les décombres avec de l’urine et de la poudre de protéines après le tremblement de terre en Turquie

Hatay en ruines après le tremblement de terre en Turquie.

Deux frères ont été sortis des décombres 200 heures après le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie.

Le couple a survécu grâce à la poudre de protéines et à la consommation de sa propre urine, selon le New York Times.

Le nombre de morts du tremblement de terre a maintenant dépassé 41 000.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Deux frères de la ville turque de Kahramanmaras ont survécu pendant plus de 200 heures sous les décombres du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie en mangeant de la poudre de protéines et en buvant leur propre urine.

Le New York Times a rapporté qu’Abdulbaki Yeninar, 21 ans, et son frère Muhammed Enes Yeninar, 17 ans, ont été sortis de sous le métal tordu et le béton de leur immeuble effondré mardi.

Les chances de survie de la plupart des personnes encore piégées dans les décombres sont faibles — les experts estiment que les gens peuvent survivre jusqu’à une semaine, en fonction de leurs blessures. Le nombre de morts du tremblement de terre a dépassé 41 000.

Les frères ont été piégés sous les décombres après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février à 04h17 heure locale.

Les frères ont rationné les suppléments de musculation entre eux et ont bu leur propre urine pour survivre, a rapporté le Times. Une publication d’information locale, Ihlas News Agency, filmé les deux étant transportés dans un hôpital sur des civières, avec des masques à oxygène.

Le média a indiqué qu’ils étaient en bon état. “J’étais très à l’aise. Je savais que je serais sauvé. J’ai juste prié”, a déclaré Abdulbaki Yeninar à l’agence de presse Ihlas.

La mère des frères Yeninar a été sauvée des décombres deux jours avant eux et emmenée dans un hôpital de la ville voisine de Kayseri, selon l’agence de presse Ihlas.

Un Syrien et une jeune femme ont également été sauvés des décombres dans la ville turque d’Antakya mardi, a rapporté CNBC.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes secourues ont désespérément besoin d’une aide humanitaire internationale.

“Les besoins sont énormes et augmentent d’heure en heure”, a déclaré Hans Kluge, directeur de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe. conférence de presse mardi. “Quelque 26 millions de personnes dans les deux pays ont besoin d’aide humanitaire.”

Il a ajouté: “Il existe également des inquiétudes croissantes concernant les problèmes de santé émergents liés au temps froid, à l’hygiène et à l’assainissement, et à la propagation des maladies infectieuses – les personnes vulnérables étant particulièrement à risque.”