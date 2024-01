Des frères inculpés après la découverte d’explosifs artisanaux, d’une liste noire et d’armes fantômes dans leur appartement de New York

Deux frères ont été arrêtés après que la police a trouvé des explosifs artisanaux ainsi qu’une liste de cibles et un arsenal d’armes fantômes dans leur appartement qu’ils partageaient avec leur mère et un autre frère, selon les autorités.

La procureure du district de Queens, Melinda Katz, a annoncé que deux résidents de la ville de New York, Andrew Hatziagelis, 39 ans, et Angelo Hatziagelis, 51 ans, ont été inculpés de 130 chefs d’accusation de possession criminelle d’une arme et d’accusations connexes découlant de la découverte. “Un arsenal d’engins explosifs improvisés et d’armes fantômes, y compris des fusils d’assaut, a été découvert dans un appartement d’Astoria qu’ils partageaient avec leur mère et un autre frère”.

“Des instructions pour fabriquer diverses bombes, de la propagande anarchiste et une ‘liste noire’, sur laquelle étaient griffonnés ‘flics, juges, politiciens, célébrités’ et ‘racaille de banquier’, ont également été trouvés lors d’une perquisition à la maison”, a déclaré Katz. dans sa déclaration annonçant les détails de l’affaire contre les frères Hatziagelis.

Les accusés attendent maintenant leur mise en accusation sur la litanie de 130 chefs d’accusation, dont « huit chefs de possession criminelle d’une arme au premier degré, neuf chefs de possession criminelle d’une arme au deuxième degré, 47 chefs de possession criminelle d’une arme ». au troisième degré, six chefs de possession criminelle d’une arme à feu, huit chefs de mise en danger par inadvertance au deuxième degré, 14 chefs de possession criminelle d’une arme au quatrième degré, six chefs de vente criminelle d’une arme à feu au troisième degré, 15 chefs d’accusation pour fabrication/transport/élimination/défiguration d’armes et d’armes dangereuses, trois chefs d’accusation d’achat illégal de gilets pare-balles, un chef de tentative de possession criminelle d’une arme au troisième degré, un chef d’accusation de tentative de possession criminelle d’une arme à feu et trois chefs d’accusation de possession illégale de munitions pour pistolet ou revolver, et neuf chefs d’accusation de manipulation illégale de feux d’artifice et de feux d’artifice dangereux », selon le procureur du district de Queens.

Melinda Katz, procureure du district du Queens

« Les accusations portées aujourd’hui soulignent la dure réalité selon laquelle nos communautés comptent un petit nombre de personnes qui nourrissent probablement de mauvaises intentions. Cette cache d’armes – y compris des explosifs et des pistolets fantômes introuvables imprimés en 3D – avait le potentiel de provoquer un carnage horrible », a déclaré le commissaire de la police de New York, Edward A. Caban. « Aux côtés de nos enquêteurs du NYPD, je remercie tous nos partenaires chargés de l’application des lois aux niveaux local, étatique et fédéral pour leur persévérance à identifier, enquêter et tenir pleinement responsable toute personne qui présente un risque pour la sécurité et le bien-être des New-Yorkais.

Une fois à l’intérieur de la propriété, la police a fini par saisir huit engins explosifs improvisés (IED) opérationnels, un engin explosif improvisé (IED) partiellement construit, deux armes d’assaut fantômes de type AR-15 chargées, chacune avec un chargeur amovible, un compensateur de bouche et un canon fileté, deux pistolets fantômes semi-automatiques de 9 mm chargés, deux pistolets fantômes semi-automatiques de 9 mm chargés imprimés en 3D, un pistolet fantôme de style AK-47 partiellement construit, plus de 600 cartouches pour chacune des armes à feu ci-dessus, une imprimante 3D, trois jeux de un gilet pare-balles, ainsi qu’une radio réglée sur la fréquence du 114e arrondissement d’Astoria et des cahiers et manuels sur la façon de fabriquer des engins explosifs, ont indiqué des responsables.

« La ville est plus sûre aujourd’hui. Mon Bureau des stratégies criminelles et du renseignement lance chaque jour des enquêtes afin que nous trouvions des armes illégales, y compris des armes à feu et, dans ce cas, des engins explosifs », a déclaré la procureure Katz dans son communiqué. « Nous ne pouvons pas mesurer le nombre de vies sauvées, mais nous savons que ces armes ne feront jamais de mal à personne. Mon Bureau des stratégies criminelles et du renseignement a lancé cette enquête. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, nous avons travaillé avec la police de New York, la sécurité intérieure et la police d’État et avons découvert huit bombes entièrement opérationnelles, plusieurs fusils et de nombreuses autres armes.

La prochaine date d’audience des accusés est le 15 février et, s’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu’à 25 ans de prison.

Erin Keegan, agent spécial par intérim en charge de Homeland Security Investigations New York : « HSI New York s’engage à soutenir nos partenaires chargés de l’application de la loi lorsqu’ils appellent. Dans ce cas, la collaboration entre divers organismes chargés de l’application de la loi a conduit à une découverte qui aurait très certainement pu sauver des vies. Je remercie les membres du groupe de travail sur la sécurité des frontières du HSI (BEST) et le bureau du procureur du district de Queens, ainsi que la police de New York, l’ATF et la police de l’État de New York, pour leurs efforts exceptionnels visant à résoudre une situation potentiellement dangereuse.