Des frères et sœurs perdus depuis longtemps se réunissent à l’hôpital pour enfants du Texas

Une question de chance et un outil biotechnologique ont aidé deux frères et sœurs perdus depuis longtemps à se réunir à Houston, au Texas. Les deux étaient à proximité l’un de l’autre pendant des années. Raymond Turner et Christina Sadberry se sont croisés pour la première fois en 2015 lorsque Turner a déménagé à Houston. Turner a pris un concert en tant que producteur au Sparklefly Recording Studio. Le studio a été construit dans les locaux de l’hôpital où les patients pouvaient enregistrer leur propre musique. Au même moment, Christina, qui fait partie de l’US Air Force, a commencé à amener son fils de quatre ans, Bryson, à l’hôpital pour des traitements.

Un jour, la femme de Turner, Maria, a acheté un kit de test ADN fabriqué par 23andMe, une société soutenue par Google. Le kit de test prend en compte l’ADN et le compare à leur base de données. L’application indique si l’ADN correspond à celui de quelqu’un d’autre. Cela a montré que Turner avait “une correspondance familiale, frère ou sœur” avec Christina.

S’étant croisés à plusieurs reprises, Turner n’avait aucune idée de qui était Christina. Christina, d’autre part, connaissait Turner comme “le gars qui jouait du clavier au studio”. Turner a essayé de la joindre mais l’application a montré que Christina n’était pas active depuis des mois.

Voici la vidéo :

Maria a décidé de ne pas abandonner et l’a retrouvée sur Facebook. Elle a découvert qu’ils avaient un ami commun. Maria, par l’intermédiaire de son amie commune, a contacté Christina et a organisé une réunion.

“Nous parlons maintenant de la façon dont nous sommes reconnaissants de faire partie non seulement de la plus grande histoire de réconciliation de Dieu, mais reconnaissants de nous être trouvés et d’être juste dans le cœur de l’autre avant même de nous rencontrer physiquement”, a écrit Raymond dans le le blog de l’hôpital.

De telles retrouvailles remplissent toujours les cœurs de jaillissements d’énergie positive. Récemment, deux frères et sœurs, séparés lors de la partition indo-pakistanaise, se sont retrouvés, après 75 ans passés dans le corridor de Kartarpur.

