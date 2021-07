Des frères et sœurs honorent papa avec des tatouages ​​​​de sa dernière note après sa mort de Covid-19

Anna Harp et Abrielle Clausing, deux sœurs de six frères et sœurs, sont les filles de Rudolph Clausing. Les deux ont toujours admiré leur père pour sa capacité à faire sourire sans effort quelqu’un et à être ami avec eux. Pour les filles, leur père était la personne la plus travailleuse et la plus altruiste qu’elles aient jamais connue. Selon Anna, les deux sœurs étaient extrêmement préoccupées par la santé de leur père depuis le début de COVID-19. Comme Rudolph souffrait d’une maladie pulmonaire héréditaire, leur père attraper Covid était le « pire cauchemar » des sœurs. Des semaines avant Thanksgiving, le pire s’est produit lorsque Covid s’est emparé de Rudolph. Il a été admis à l’hôpital au mois de janvier lorsqu’une nuit, la famille a constaté qu’il ne se sentait pas bien. Selon Anna, son père ne se remettait pas. « Il semblait juste que ses poumons étaient simplement fatigués et qu’ils ne pouvaient plus fonctionner », a-t-elle déclaré.

Pendant deux mois, leur père a continué à lutter contre la maladie et a été envoyé dans et hors de l’hôpital. Le jour de la mort de Rudolph, il a laissé une note qui disait : « Ça a été une si belle vie ». Les filles et leur mère ont reçu le mot lorsqu’elles sont allées lui dire adieu.

Anna et Abrielle ont décidé de se faire tatouer les derniers mots de leur père en hommage à lui. Sur TikTok, Anna a posté une vidéo d’eux en train de se faire tatouer. Puis, quelque chose qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il se produise, le clip a reçu plus d’un million de vues et un certain nombre de commentaires touchants. Harp dit que tous ces commentaires lui ont fait sentir qu’elle n’était pas seule.

Anna a mentionné que la note prouvait à quel point son père était altruiste, qui pensait aux autres même la dernière fois. Il a écrit la note pour que sa famille sache qu’il était en paix. Il est décédé le 13 janvier.

