Nous avons tous entendu parler de la Bar Mitzvah – une cérémonie de passage à l’âge adulte organisée pour les garçons juifs. La cérémonie qui est organisée pour la majorité des filles est une bat mitzvah, mais savez-vous ce qu’est une bark mitzvah?

C’est la cérémonie organisée par certains propriétaires de chiens pour célébrer la maturation des chiens. Deux frères et sœurs juifs ont organisé la cérémonie pour leur chien dans l’État de Floride aux États-Unis, ont rapporté les États-Unis Courrier quotidien.

Avec son frère, Raegan Fink, étudiant à l’Université de Floride, a organisé une fête pour leur chien, un labradoodle qui a eu 13 ans comme pour les enfants juifs. Ils ont dansé sur Hava Nagila sur la mitsva d’écorce et ont habillé le chien d’une kippa. La fête a réuni 100 personnes qui ont reçu des cadeaux pour le chien de Raegan.

Le rapport indique que l’étudiante a partagé une vidéo du chien célébrant cette occasion sur son compte TikTok avec la légende: « Mon chien a eu 13 ans aujourd’hui, il devait donc souvent célébrer sa barkmitzvah. »

Un châle de prière était enroulé autour du chien tandis qu’une kippa de la taille de sa tête était placée sur la tête du chien. Dans la vidéo, Raegan et son frère prennent le chien et le mettent sur une chaise. Les deux frères et sœurs ont ensuite soulevé la chaise, qui fait partie du rituel juif traditionnel.

Il y avait aussi un biscuit en forme d’os de chien et un biscuit en forme d’étoile de David pour célébrer la mitsva d’écorce pour le chien bien-aimé des frères et sœurs de Floride. Ils ont offert des jouets pour chiens comme cadeau d’anniversaire. L’adorable vidéo de la célébration a été visionnée plus de 2 000 000 fois en une journée.

Les familles qui souhaitent organiser des mitsva d’écorce pour leurs chiens le font généralement à l’âge de 13 mois, car la durée de vie des chiens est généralement de 10 à 13 ans.