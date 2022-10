Des frères éloignés de l’Ontario ne parlent toujours pas après les élections

Aucun amour fraternel n’a été perdu à Port Colborne après les élections municipales de lundi qui ont opposé deux frères et sœurs éloignés.

Le titulaire Bill Steele servira encore quatre ans en tant que maire de la ville du sud de l’Ontario après avoir obtenu plus de 60 % des voix.

Son frère, Charles Steele, a obtenu un peu moins de 40 % des suffrages restants.

“J’ai fait mieux que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré Charles Steele à CTV News Toronto lundi soir. “Il y a eu une réaction certaine contre mon frère et je ne m’attendais pas à autant de votes.”

Charles est entré dans la course quelques instants avant la clôture des inscriptions aux élections municipales après avoir appris que son frère se présentait sans opposition. Sa décision a surpris Bill Steele, qui n’a pas parlé à son frère depuis 30 ans.

Avant d’être élu maire en 2018, Bill Steele a passé 17 ans comme conseiller municipal. Il a déclaré à CTV News Toronto en septembre qu’il était toujours prêt à se battre pour son siège.

“Je veux dire, nous étions prêts pour une campagne”, avait-il déclaré à l’époque. “Peu importe qui est le candidat, ou qui serait contre nous, alors c’est contre lui que nous allons nous battre.”

Lundi soir, Bill Steele s’est dit très satisfait des résultats, d’autant plus qu’il a passé la seconde moitié de sa campagne avec une entorse à la cheville.

Il a déclaré à CTV News Toronto qu’il avait hâte de s’asseoir avec son nouveau conseil et de discuter de ce qu’ils veulent accomplir au cours des quatre prochaines années.

Lors de la dernière élection municipale, Bill Steele a battu trois autres concurrents, obtenant 702 voix de plus que le finaliste.

Cette fois-ci, cette marge était beaucoup plus élevée. Les résultats non officiels de la ville montrent que Bill a mené la course avec 1 200 voix de plus que son frère.

La participation électorale a été nettement inférieure. Un peu plus de 4 860 votes ont été comptabilisés pour la course à la mairie, selon les données non officielles.

En 2018, ce nombre était de 6 636.

Charles Steele a déclaré qu’il n’essaierait probablement pas de se présenter à nouveau à des fonctions publiques après cette perte.

« J’ai couru seulement parce que si je n’avais pas couru, mon frère aurait été acclamé », a-t-il déclaré. “Alors j’ai couru et je ne l’ai pas fait et j’ai attiré beaucoup d’attention.”

“Je ne peux tout simplement pas croire à quel point peu de gens ont voté.”

Quant aux frères, aucun n’a contacté l’autre pour lui offrir ses félicitations ou ses meilleurs vœux pour l’avenir.

“Je ne parle pas à mon frère,” dit franchement Bill au téléphone. “Je ne parle pas de mes adversaires et nous en resterons là.”