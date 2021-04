Deux frères d’une famille dalit du village de Kappasoge à Mysuru sont devenus des héros pour des membres de leur communauté. Pas la cape, mais les ciseaux et les rasoirs qui fournissent des coupes de cheveux et toutes sortes de services de coiffeur aux hommes de Kappasoge et des villages voisins tels que Kuruhundi, Gowdarahundi et Madanahalli qui abritent une grande partie de la population dalit.

Les frères KP Mahadeva et KP Siddaraju ont commencé à offrir des services de coupe de cheveux et de barbier aux membres de la communauté à leur porte après que ces derniers aient souvent été victimes de discrimination et se soient vu refuser des services dans les magasins de leurs villages. Ils devaient souvent se rendre à Ullahalli ou dans la ville de Nanjangud s’ils avaient besoin de services de coiffeur, outre le fait que cela signifiait même qu’ils devaient perdre une journée de salaire parce qu’ils ne pouvaient pas aller travailler.

Parler à Le nouvel Indian Express, Mahadeva a expliqué comment aider les hommes de sa communauté était plus que gagner de l’argent, il s’agissait d’aider à maintenir l’harmonie sociale et de s’assurer qu’il n’y avait pas d’animosité entre les communautés du village.

Le duo de frères, qui exercent la profession depuis huit ans, espère maintenant ouvrir un salon harmonieux si le gouvernement leur fournit une aide financière. Ils veulent également ouvrir des salons dans les quartiers dalits du village pour aider à atténuer ces problèmes pour les membres de la communauté.

Les frères ont commencé à offrir des services de coiffeur à tout le monde lorsque la pandémie a frappé et ils facturent 40 roupies pour une coupe de cheveux et 20 roupies pour un rasage. Cependant, les frères déplorent qu’en dépit de leurs appels répétés, ils n’aient reçu aucune aide des politiciens locaux, même après avoir travaillé pendant huit ans.

Dans la société indienne basée sur les castes, en particulier dans les villages, les personnes de la caste ou des communautés marginalisées ont souvent été victimes de discrimination et se sont souvent vu refuser des services aussi élémentaires que le barbier ou même obtenir de l’eau des puits communautaires. Lors d’un incident malheureux l’année dernière, un coiffeur du district de Mysuru a été confronté à de nombreuses réactions négatives de la part de membres de la communauté des castes supérieures pour avoir donné une coupe de cheveux à des personnes des communautés SC, ST et OBC. Mallikarjun Shetty avait expliqué comment le chef d’une caste dominante lui avait imposé un boycott social à la suite d’une amende de 50 000 roupies pour avoir traité les gens des autres castes de manière «égale» l’année dernière.

