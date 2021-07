Des frères démolissent la maison de maman alors, selon eux, sa sœur l’a tuée «ne reçoit pas un centime» de la vente dans une amère querelle d’héritage

DEUX frères ont démoli leur maison familiale dans le but de s’assurer que leur sœur « ne reçoive pas un centime » de la succession après avoir affirmé qu’elle avait « tué leur mère ».

Garry, 59 ans, et Malcolm Taylor, 57 ans, ont attaqué la propriété familiale laissée aux frères et sœurs en héritage la veille de sa mise aux enchères, à leur grand « amusement ».

Garry, 59 ans, et Malcolm Taylor, 57 ans, ont détruit la maison de leur défunte mère dans une rangée d’héritage avec leur sœur Kerrie, 61 ans Crédit : Fourni

Le couple a filmé l’incroyable destruction en mars 2019 Crédit : Fourni

Le couple a délibérément voyagé de Hervey Bay dans le Queensland à Murtoa à Victoria en mars 2019 pour empêcher leur sœur Kerrie, 61 ans, d’encaisser la vente au milieu de leurs affirmations farfelues selon lesquelles elle aurait assassiné leur mère, Lois.

Bien qu’ils n’aient aucun fondement pour les affirmations, ils se sont filmés en train de détruire joyeusement la propriété avec une excavatrice, car ils « préféraient la démolir pièce par pièce » plutôt que de partager l’argent avec leur sœur.

Ils ont même raillé Kerrie avec un message texte disant: « Les rénovations ont commencé », alors qu’ils déchiraient les murs de la maison vieillissante, a appris le tribunal du comté de Victoria.

Le plus jeune du trio, Malcolm, a appelé l’agent immobilier chargé de la vente en novembre 2018, affirmant que Kerrie avait « tué sa mère » et a promis de « » continuer à prendre des objets de la maison jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien « , selon le tribunal docs.

Le couple a embauché une excavatrice après avoir voyagé du Queensland pour leur propre projet de démolition Crédit : Fourni

Malcolm aurait enduit la raillerie malade de peinture en aérosol sur l’un des murs de la chambre Crédit : Fourni

Le contour d’un corps a également été dessiné sur le sol Crédit : Fourni

L’amère querelle familiale a commencé après la mort de leur mère Lois en décembre 2013 après avoir nommé Kerrie comme seul exécuteur testamentaire de son testament.

Les frères étaient énervés après avoir appris que leurs enfants recevraient 10 000 $ en versements en fiducie dans le cadre de la succession – déclenchant la bataille « profonde » entre les frères et sœurs.

Le duo a ensuite lancé une « tirade de destruction » de 30 minutes à la maison, armé d’une excavatrice – détruisant les fondations de la propriété, brisant des fenêtres, arrachant des murs et faisant rouler un énorme réservoir d’eau en fibre de verre dans les rues – comme c’était le cas. mis à vendre.

À l’intérieur de la maison, Malcolm aurait ensuite barbouillé « Lois a été assassinée ici » avec de la peinture en aérosol rouge vif sur le mur de l’une des pièces, avant de dessiner le contour d’un corps sur le sol.

Il a nié toute connaissance des graffitis devant le tribunal.

Les frères se sont joyeusement filmés alors qu’ils visaient la propriété Crédit : Fourni

Malcolm a vu rouler l’énorme réservoir d’eau dans la rue avant de le jeter à une grande intersection Crédit : Fourni

Malcolm a déchiré la porte de la propriété de sa défunte mère pour faire place à l’excavatrice Crédit : Fourni

La propriété avait été vendue le 12 décembre 2018 – mais des dégâts d’eau intentionnels ont poussé l’acheteur à se retirer de l’achat avant la date de règlement.

Il devait ensuite passer sous le marteau le 29 mars 2019 – avant que Garry et Malcolm ne commencent leur choquante vague de destruction.

Un SMS envoyé par Malcolm à Garry disait: « Je parie que ça ne ressemble pas à ça à midi vendredi », selon les documents judiciaires.

Malcolm a ensuite été filmé en train de retirer le réservoir d’eau attaché à la maison et de le faire rouler dans la rue, alors que son frère riait de manière maniaque, avant de le jeter sur une grande intersection à Murtoa.

Ils se sont ensuite relayés pour faire fonctionner l’excavatrice pendant que l’autre se filmait en exprimant leurs frustrations sur la maison familiale.

On peut même entendre Malcolm crier : « Chargez ! alors qu’il déchire un côté de la propriété.

Les frères ont ri de façon hystérique en déchirant la maison vieillissante Crédit : Fourni

Ils ont arraché des murs, détruit les fondations et brisé des fenêtres Crédit : Fourni

Le couple a même pris avec plaisir des selfies à l’intérieur de l’épave pour commémorer leur dure journée de travail, avant de se rendre au MCG pour regarder un match de l’AFL.

Ils ont partagé un autre cliché du terrain de sport à côté de la légende, « Peu de bières au foot après une dure journée de rénovation. »

Un voisin a appelé la police sur les vandales, qui sont arrivés pour trouver le couple quittant la maison le matin du 28 mars.

Garry a déclaré à l’agent principal Michael Baldock qu’ils « devaient s’assurer que les rénovations (sic) avaient lieu juste avant demain.

« Nous sommes tous les deux des commerçants, mais nous sommes vraiment durs », a-t-il déclaré à Baldock.

Garry et Malcolm ont tous deux été arrêtés le lendemain matin avant de pouvoir rentrer dans le Queensland, où les flics ont trouvé Malcolm en possession de huit grammes de marijuana.

Ils ne voulaient pas que leur sœur « reçoive un centime » de la vente de la maison après avoir affirmé qu’elle « avait tué leur mère » Crédit : Fourni

Deux achats de la propriété ont échoué grâce à des dommages intentionnels Crédit : Fourni

Il a dit aux flics que c’était juste « un peu de dope, assez pour rouler un joint » qu’il utilisait pour l’aider à dormir.

Les frères ont été inculpés d’endommagement de biens et de vol, passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison, tandis que Malcolm a également été accusé de possession de drogue et d’un vol supplémentaire.

Ils ont tous deux plaidé coupables à des accusations de dommages et intérêts.

Le juge Michael Cahill a déclaré que les actions des frères avaient « une réponse entièrement irrationnelle », selon le Herald Sun, car ruiner la vente de leur sœur leur a fait perdre 60 000 $ au total.

« Les conflits familiaux font ressortir le pire chez les gens », a-t-il déclaré.

La maison s’est vendue pour un misérable 7 500 $, qui a été réparti également entre les trois frères et sœurs.

S’exprimant sur A Current Affair, lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à sa sœur récemment, Malcolm a déclaré: « Nous n’avons pas parlé à l’asticot depuis sept ou huit ans. »

Les frères devraient être condamnés vendredi après que l’accusation et la défense ont convenu qu’ils devraient payer une amende plutôt que d’encourir une peine de prison.