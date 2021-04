Deux frères multimillionnaires ont été condamnés à une amende de 500 000 £ pour leur hôtel de 150 £ la nuit.

Des images choquantes montrent des détecteurs de fumée recouverts de sacs en plastique, des issues de secours bloquées par du linge, des alarmes défectueuses et des murs et des plafonds en ruine.

L’ancien « piège de la mort » Falstaff Hotel à Royal Leamington Spa qui a fait l’objet de rénovations majeures par les nouveaux propriétaires Crédit: SWNS

Des images choquantes montrent des détecteurs de fumée recouverts de sacs en plastique, des issues de secours bloquées par du linge, des alarmes défectueuses et des murs et des plafonds en ruine Crédit: SWNS

Les inspecteurs de la sécurité incendie ont découvert des dizaines d’infractions potentiellement mortelles Crédit: SWNS

Les inspecteurs de la sécurité incendie ont découvert des dizaines d’infractions potentiellement mortelles à l’hôtel Falstaff dans le quartier chic de Leamington Spa, Warks.

L’hôtel appartenait à Ravi Kathuria, 42 ans, et à son frère Sanjay, 45 ans, qui possédait également un portefeuille d’activités à l’échelle du Royaume-Uni.

Les frères, qui ont commencé leur carrière en tant que serveurs avant d’acheter 13 hôtels, en ont mis neuf sur le marché en 2019 pour un prix de 29,5 millions de livres sterling.

Mais entre novembre 2017 et décembre 2019, les frères ont enfreint 38 lois sur la sécurité incendie alors qu’ils dirigeaient le Falstaff Hotel.

Les violations comprenaient le fait de laisser certaines pièces à plusieurs reprises sans avertisseurs de fumée, de bloquer les évasions d’incendie et de ne pas entretenir l’équipement de sécurité.

Des photos troublantes prises par les inspecteurs des services d’incendie révèlent également que certains détecteurs de fumée ont été délibérément recouverts de sacs en plastique pour les empêcher de se déclencher.

Ravi Kathuria à l’extérieur de Warwick Crown Court Crédit: SWNS

Les violations comprenaient le fait de laisser certaines pièces à plusieurs reprises sans avertisseurs de fumée, de bloquer les évasions d’incendie et de ne pas entretenir l’équipement de sécurité Crédit: SWNS

Les frères, directeurs de Talash Ltd et Talash Hotels Ltd, ont admis avoir enfreint les lois sur la sécurité incendie lors de leur comparution à Warwick Crown Court la semaine dernière.

Talash Hotels Ltd a été condamné à une amende de 212 000 £ et à 34 766 £ de dépens, tandis que Talash Ltd a été condamné à une amende de 150 000 £ et 32 ​​913 £ de frais.

Le juge Anthony Potter a déclaré: « La relation entre les deux sociétés est loin d’être claire, mais Talash Hotels Ltd était et est toujours la société mère de Talash Ltd.

«Sur une période de 15 mois, ils n’ont pas réussi à entretenir les articles de sécurité, ce qui a exposé les invités et leur personnel à un risque de blessures graves, voire mortelles.

«À 15 reprises, l’hôtel a été visité par des inspecteurs d’incendie, il y avait un défaut d’une sorte ou d’une autre au système d’alarme incendie.

«Cela a conduit à un certain nombre de mises en demeure qui n’ont toujours pas été respectées, dans un cas pendant neuf mois.

Sanjay Kathuria à l’extérieur de Warwick Crown Court

Des photos troublantes prises par les inspecteurs des services d’incendie révèlent également que certains détecteurs de fumée ont été délibérément recouverts de sacs en plastique Crédit: SWNS

« Elle a conduit à la signification d’un avis interdisant l’occupation d’une douzaine de chambres.

«Les deux entreprises reconnaissent ne pas avoir respecté cela, car les clients ont été placés dans des chambres de cette zone.

«Douze chambres ont été occupées à 47 reprises à 12 dates au cours de cette période.

« Cela indique, à mon avis, que pendant la majeure partie de la période, l’avis d’interdiction a été efficace, il a simplement été ignoré par les deux sociétés.

«Il s’agit à mon avis de l’infraction la plus grave, et je la considère comme l’infraction principale, aggravée par les autres infractions commises sur une période substantielle.

«Lorsqu’on endort des personnes dans des pièces non couvertes par une alarme incendie, un grand nombre de personnes sont exposées au risque de préjudice».

Les frères ont été condamnés à payer les amendes en deux ans ou à faire face à une nouvelle sanction.

Tony Watkin, poursuivant au nom des services d’incendie et de sauvetage du Warwickshire, a déclaré: «À plusieurs reprises, entre novembre 2017 et février 2019, les inspections des pompiers ont montré un manquement répété à prendre des mesures générales de sécurité contre les incendies.

Talash Hotels Ltd a été condamné à une amende de 212 000 £ et à 34 766 £ de dépens, tandis que Talash Ltd a été condamné à une amende de 150 000 £ et 32 ​​913 £ de frais. Crédit: SWNS

«Les issues de secours n’étaient pas dégagées ou étaient verrouillées, on ne s’est pas assuré que l’équipement et les dispositifs étaient entretenus, et les portes coupe-feu ont été bloquées ou maintenues ouvertes avec un loquet.

«Il y a eu 15 visites ou inspections par les pompiers, et à chaque fois de graves manquements à la sécurité incendie ont été constatés.

«À tout moment, les cadres supérieurs ont été sensibilisés aux problèmes de sécurité.

« Il y a des antécédents de non-conformité qui remontent à mai 2016, quand un avis d’exécution a dû être signifié. »

M. Watkin a ajouté que Talash Hotels Ltd avait été condamné en 2012 pour des infractions à la réglementation en matière de santé et de sécurité à l’hôtel trois étoiles Allesley à Coventry, pour lequel il avait été condamné à une amende de 50 000 £.

Sanjay, qui vit dans une vaste propriété individuelle de 700000 £ à Kenilworth, Warks., Et son frère, de Stivichall, Coventry, possédaient une chaîne d’hôtels à travers le Warwickshire, le Shropshire, le Cheshire et Manchester.

Ils ont maintenant vendu Falstaff Hotel qui est maintenant sous une nouvelle direction et a été rebaptisé et mis à niveau des systèmes de détection d’incendie installés.

Après la condamnation, Roly Bayley, du service d’incendie et de sauvetage du Warwickshire, a déclaré: «Nous nous félicitons des résultats de cette affaire comme un message fort aux autres hôteliers que des mesures seront prises si la sécurité incendie n’est pas respectée.

«L’hôtel, qui dispose de 47 chambres pour les clients et le personnel, a attiré notre attention après que des préoccupations concernant la sécurité incendie ont été reçues d’un membre du public.

<< Nos inspecteurs ont découvert des défaillances graves et systémiques de la sécurité incendie qui, si un incendie s'était produit dans l'hôtel, auraient très probablement entraîné des pertes en vies humaines, des blessures graves et des dommages potentiels de grande portée pour la communauté au sens large et endroit sûr pour visiter et rester.

« Dans cette situation, Talash Hotels Ltd n’a pas rempli ses obligations en prenant toutes les précautions nécessaires pour répondre aux normes de sécurité incendie requises par la loi. »