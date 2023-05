Des frères condamnés à 6 ans de prison pour une attaque « anti-arabe » contre le père de Mississauga

Deux hommes reconnus coupables de voies de fait graves pour une attaque brutale contre un homme de Mississauga ont tous deux été condamnés à six ans de prison mardi dans un palais de justice de Brampton.

Les frères Janis Corhamzic et Adem Corhamzic ont également été condamnés à deux ans de prison pour avoir agressé un ami de la victime qui avait tenté d’intervenir dans le passage à tabac.

Cette peine doit être coupée en même temps que les peines de six ans, ce qui signifie que chaque homme purgera six ans au total pour les deux condamnations.

Les frères et sœurs ont été placés en garde à vue après le prononcé de la peine.

Mohammed Abu Marzouk a été sévèrement battu après avoir quitté un pique-nique d’été avec sa famille près du Mississauga Valley Community Centre le 15 juillet 2018.

Diana Attar, la femme de Marzouk, a déjà dit à CBC Toronto que deux hommes qui marchaient derrière la voiture de la famille se sont mis à leur crier dessus : « putain de peuple arabe ! Terroristes.

L’épouse de la victime a déclaré que ses frères étaient « sans pitié »

Lorsque Marzouk est sorti du véhicule pour parler aux hommes, l’un d’eux l’a frappé au visage. Attar a repéré une voiture de police et a couru chercher de l’aide. Mais quand elle est revenue, Marzouk était au sol, saignait de la tête et avait perdu connaissance. La famille a déclaré à CBC Toronto qu’il avait subi de multiples fractures au visage ainsi qu’une hémorragie cérébrale.

Dans sa déclaration de victime au tribunal, Attar a déclaré à l’époque qu’elle « pensait à ce que mon mari avait fait pour mériter un tel traitement? »

« Ces agresseurs n’étaient même pas connectés au niveau humain », a-t-elle déclaré. « Ils étaient sans pitié. »

Dans sa déclaration de la victime soumise à la Cour supérieure en mars, Marzouk a déclaré que l’incident et le rétablissement avaient été particulièrement difficiles en tant que père. Il a partagé que cela avait causé une détresse émotionnelle à sa fille cadette, déclarant qu’il était « douloureux de voir l’impact que mon traumatisme avait sur elle et de se sentir impuissant dans ma capacité à la protéger ».

Le juge a déclaré que l’attaque était « anti-arabe, mais pas anti-musulmane »

En janvier, les frères ont été reconnus coupables de voies de fait graves, mais non coupables de tentative de meurtre lors d’un procès devant juge uniquement. Lors de ce procès, le tribunal a appris d’un policier que l’incident était « l’événement le plus horrible » dont il ait jamais été témoin.

Il a dit avoir sorti son arme à feu, car il pensait que les frères « pourraient tuer » Marzouk et n’a pas écouté les instructions pour « se mettre à terre ».

Lors d’une audience de détermination de la peine en mars, les deux frères et sœurs se sont adressés au tribunal et ont déclaré ressentir des remords, de l’embarras et de la honte car ils sont eux-mêmes parents. Ils ont dit qu’ils avaient subi des séances de gestion de la colère et que l’attaque n’était pas motivée par la haine.

Le juge Fletcher Dawson a déclaré dans sa décision que l’attaque était « anti-arabe, mais pas anti-musulmane », bien qu’il ait reconnu la nature haineuse de l’incident. Dawson a déclaré qu’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il y avait intention de tuer.

« Cela dit, c’était un cas proche », a-t-il déclaré.