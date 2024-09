Des frères accusés d’avoir agressé un photographe du New York Times lors d’une émeute au Capitole

Deux frères ont été arrêtés jeudi, accusés d’avoir agressé un photographe du New York Times à l’intérieur du Capitole américain pendant une attaque de foule sur le bâtiment il y a plus de trois ans.

David Walker, 49 ans, de Delran, dans le New Jersey, et Philip Walker, 52 ans, d’Upper Chichester, en Pennsylvanie, sont également accusés d’avoir volé un appareil photo au photographe lors de l’attaque du 6 janvier 2021.

Philip Walker a déclaré aux enquêteurs qu’il avait jeté une caméra dans un plan d’eau alors qu’il rentrait chez lui de Washington, DC, selon un rapport. Déclaration sous serment d’un agent du FBI.

Les dossiers judiciaires ne mentionnent pas le nom du photographe ni son employeur, mais la porte-parole du New York Times, Danielle Rhoades Ha, a confirmé que l’affidavit fait référence à la photographe du personnel Erin Schaff, qui a écrit sur son expérience au Capitole.

« Nous sommes reconnaissants au bureau du procureur américain du district de Columbia et au FBI pour leur persévérance à obtenir justice dans cette affaire », a déclaré Rhodes Ha dans un communiqué. « Un journalisme indépendant et basé sur les faits est une pierre angulaire de la démocratie et les attaques contre les journalistes devraient être une grave préoccupation pour quiconque se soucie d’une citoyenneté informée. »

Philip Walker a déclaré au FBI qu’il pensait que le photographe était membre d’« antifa », un terme désignant les militants antifascistes qui s’affrontent souvent avec les extrémistes d’extrême droite lors de manifestations politiques.

Une vidéo en direct publiée sur les réseaux sociaux a montré la photographe debout en haut des escaliers de la rotonde est juste avant que les Walkers ne l’agressent, puis ne descendent les escaliers.

Schaff se souvient que deux ou trois hommes en noir l’ont encerclée, lui ont demandé qui était son employeur et se sont mis en colère lorsqu’ils ont pris sa carte de presse et ont vu qu’elle travaillait pour le New York Times.

« Ils m’ont jetée par terre, essayant de me prendre mes appareils photo », a-t-elle écrit. « J’ai commencé à crier à l’aide aussi fort que possible. Personne n’est venu. Les gens se contentaient de regarder. À ce moment-là, j’ai cru que je pouvais être tuée et que personne ne les arrêterait. »

Schaff a déclaré que la police l’avait trouvée mais ne croyait pas qu’elle était journaliste car sa carte de presse avait été volée.

« Ils ont sorti leurs armes, les ont pointées et m’ont crié de me mettre à quatre pattes », a-t-elle écrit. « Alors que j’étais allongée sur le sol, deux autres photojournalistes sont entrés dans le hall et ont commencé à crier : « C’est une journaliste ! » »

Philip Walker portait ce qui semblait être le matériel photographique de Schaff lorsqu’il s’est enfui, a indiqué le FBI. David Walker a de nouveau poussé la photographe alors qu’elle tentait de poursuivre son frère et de récupérer son matériel, selon la déclaration sous serment.

Un juge d’instruction a ordonné la libération de David Walker contre une caution de 50 000 dollars après sa première comparution devant un tribunal du New Jersey jeudi, selon les documents judiciaires. Un avocat qui représentait Walker lors de l’audience n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant des commentaires.

Les Walker ont été arrêtés suite à des plaintes les accusant de vol, d’agression et d’autres chefs d’accusation.

D’autres émeutiers ont été accusés d’avoir agressé un photographe de l’Associated Press à l’extérieur du Capitole pendant l’émeute. L’un d’eux, Alan Byerlya été condamné en octobre 2022 à près de trois ans de prison.

Près de 1 500 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Environ 140 policiers ont été blessés lors de l’attaque.