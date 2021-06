DEUX jeunes frères tués dans une pluie de balles par un tireur fou sont morts en tenant la main de leur père, a déclaré leur grand-mère au cœur brisé.

David et Daniel Fusinato, âgés de trois et huit ans, ont été abattus alors qu’ils jouaient dans la rue de la ville italienne d’Ardea, près de Rome, ce matin.

4 Les frères David et Daniel Fusinato ont été tués par un homme armé à Ardea, près de Rome, en Italie Crédit : Splash

4 Le meurtrier présumé Andrea Pignani, 34 ans Crédit : Splash

Leur grand-mère, Sonia di Gennaro, a déclaré que le père des garçons était avec eux jusqu’à la fin.

Elle a dit au journal italien La Stampa: « Ils sont morts en tenant la main de leur père.

« L’ambulance est arrivée trop tard, cela a pris une demi-heure. »

Elle a poursuivi en décrivant les enfants comme « polis et respectueux ».

« Hier [Daniel] est venu chez moi et partait sans me dire au revoir. Au lieu de cela, il est revenu et a voulu me faire un petit bisou », a-t-elle ajouté.

Les frères auraient été touchés par au moins cinq balles au cœur et à la gorge alors qu’ils jouaient à quelques dizaines de mètres de leur domicile.

Un homme de 84 ans – du nom de Salvatore Ranieri – a également été tué dans l’attaque alors qu’il circulait à vélo.

4 Le tireur a été retrouvé mort par la police après s’être barricadé dans une maison, affirme-t-on Crédit : Splash

4 L’incident s’est produit dans le hameau Colle Romito d’Ardea, dans la province de Rome Crédit : Splash

Le tireur Andrea Pignani, un informaticien de 34 ans souffrant de problèmes psychiatriques, se serait suicidé après avoir fui les lieux.

Il s’était barricadé chez lui pendant trois heures avant que la police ne fasse irruption et ne le trouve sans vie dans sa chambre.

Les militaires et les ambulanciers se sont précipités dans la zone après avoir reçu plusieurs appels au sujet d’une fusillade dans la rue.

Un témoin a dit la République: « J’ai entendu quatre coups de feu et j’ai regardé par la fenêtre.

« J’ai vu les enfants au sol, puis un vieil homme arriver à vélo. L’agresseur a tiré deux autres coups de feu sur lui puis s’est éloigné, vers sa maison. »

Un autre a déclaré que le père des garçons avait crié alors qu’il tentait de les secourir.

LA TRAGÉDIE

Romano Catino, président du consortium Colle Romito, a déclaré à l’agence de presse Ansa : « Quand nous avons entendu l’explosion, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un pétard explosé par un enfant.

« Ensuite, nous nous sommes approchés de la zone et nous avons découvert qu’il s’agissait plutôt de coups de feu.

« Nous avons immédiatement appelé la police qui est arrivée très rapidement. Ensuite, j’ai immédiatement envoyé un message dans le chat du consortium pour inviter tout le monde à rester chez lui.

« Heureusement, de nombreux membres du consortium étaient au bord de la mer. »

La maire de Rome Virginia Raggi a déclaré après l’incident : « Nous sommes profondément attristés par la mort des deux enfants et du vieil homme ».

Et Mariastella Gelmini, ministre des Affaires régionales et des Autonomies, a écrit sur Twitter : « A Ardea, une tragédie absurde qui nous coupe le souffle.

« Trois innocents, dont deux enfants, tués dans la rue sans raison apparente.

« Une prière pour les victimes, de profondes condoléances à leurs familles et une sincère proximité avec toute la communauté de la ville du Latium. »