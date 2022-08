Des frelons asiatiques tueurs envahissant la Grande-Bretagne sont DÉCAPÉS par des espèces britanniques indigènes

Des HORDES de frelons asiatiques tueurs envahissant la Grande-Bretagne sont anéanties par nos escouades d’insectes locales.

Les extraterrestres indésirables, dont la piqûre peut être mortelle pour les humains, sont impitoyablement décapités par des frelons indigènes.

Des hordes de frelons asiatiques tueurs envahissant la Grande-Bretagne sont anéanties par nos escouades d’insectes locales Crédit : Getty

Les frelons indigènes, l’exemple illustré ci-dessus, ont impitoyablement décapité les envahisseurs Crédit : Getty

Les Asiatiques seraient entourés par les défenseurs les plus grands et les plus coriaces et traînés vers un lieu d’exécution, où leurs têtes seraient mordues.

C’est un spectacle qui donne de l’espoir aux volontaires qui luttent pour éloigner les envahisseurs de nos côtes.

Les frelons asiatiques, vus pour la première fois en Europe en 2004, sont redoutés car ils détruisent les abeilles mellifères.

Mais ils contiennent suffisamment de venin pour envoyer un humain dans un choc anaphylactique potentiellement mortel.

Jusqu’à présent, les archives du Defra ne montrent qu’une seule observation confirmée d’un frelon asiatique en Grande-Bretagne en 2022.

Mais un nombre record a été enregistré à Jersey, où 106 ont été détruits cette année.

Les bénévoles se battent pour les tenir à distance car le temps chaud encourage la construction de nids.

Le chasseur de bogues en chef Alastair Christie, 56 ans, a déclaré: “Presque tous les jours, nous trouvons deux ou trois nids.”

Mais l’expert de la faune des îles Anglo-Normandes, Bob Tompkins, a déclaré qu’il avait vu les envahisseurs se faire attaquer.

Il a écrit dans sa chronique de journal: “Plus récemment, j’ai commencé à trouver des frelons asiatiques morts qui ont clairement été piqués, tués et partiellement démembrés.”