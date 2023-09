Des frelons asiatiques tueurs détruisent mon entreprise – cela me coûte des milliers de dollars et je suis impuissant

Un apiculteur DÉVASTATÉ a raconté comment les frelons asiatiques tueurs détruisent son entreprise.

Peter Down, de New Romney dans le Kent, a été choqué après que des insectes mortels ont massacré des milliers d’abeilles dans son rucher.

Peter Down dans son rucher dans le Kent Crédit : SWNS

Peter Down a piégé les frelons asiatiques après avoir tué ses ruches Crédit : SWNS

Les prédateurs à pattes jaunes ont fait des ravages au rucher de M. Down à Capel-Le-Ferne, près de Folkestone.

Peter, qui dirige Marsh Apiaries à Capel-Le-Ferne, a regardé avec horreur les frelons attaquer ses ruches.

Les insectes assoiffés de sang ont décapité ses abeilles et ont ensuite utilisé leurs corps pour nourrir leurs petits.

En conséquence, il n’a pas pu produire de miel cette année à cause de l’épidémie.

Le joueur de 40 ans a déclaré à KentOnline : « Nous poussions plus de 20 ruches au début de la saison, mais nous en avons perdu entre 14 et 16. J’ai l’impression d’avoir tout perdu. »

L’apiculteur fabrique habituellement plus de 600 pots de miel à cette période de l’année, mais l’invasion des frelons a tué la production.

Il a ajouté : « Nos abeilles sont tellement stressées qu’elles ne produisent pas le miel dont elles ont besoin.

« Ils ne produisent pas non plus les magasins dont ils ont besoin pour survivre à l’hiver, et encore moins nous en donnent à vendre. »

L’insecte venimeux a déjà été repéré dans la région du Kent – ​​la dernière fois à Canterbury en août 2023.

Peter a maintenant pris les choses en main et a installé des pièges pour attraper les méchants insectes piqueurs.

Il a déclaré : « Sur un piège moyen, nous avons trouvé 12 à 14 frelons, ce qui est un nombre élevé étant donné que nous les vérifions toutes les 24 à 48 heures. »

Mais M. Down affirme qu’il n’aurait pas dû y en avoir, car la National Bee Unit (NBU) avait détruit trois nids quelques jours plus tôt.

Les experts estiment qu’il s’agit du début d’une invasion massive après que 42 invasions aient été signalées dans 36 endroits de la région.

L’écologiste Roger Simpson a déclaré : « Ils sont un prédateur pour tous les pollinisateurs. Il ne s’agit donc pas simplement d’un problème de niche pour les apiculteurs.

« Les frelons asiatiques menaceront notre approvisionnement alimentaire et entraîneront des pénuries alimentaires et une augmentation des prix.

« Le problème est donc que la population de frelons pourrait augmenter de façon exponentielle. »

La British Beekeeping Association a exhorté la population à être à l’affût des nids potentiels et a mis en place un plan national pour éradiquer les abeilles tueuses.

Un porte-parole a déclaré : « La forte augmentation du nombre de frelons asiatiques en Angleterre est une préoccupation majeure. Le plan national d’urgence est actuellement celui de l’éradication.

« Le BBKA a établi un réseau national d’équipes de frelons asiatiques pour aider à identifier et sensibiliser le public à cette espèce envahissante, établir des stations de surveillance et aider le NBU sur demande. »

Un porte-parole de l’Agence de santé animale et végétale a ajouté : « Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes qui ont été extrêmement utiles pour accroître la vigilance et la sensibilisation aux frelons asiatiques. »

Cela survient alors que le frelon asiatique mortel a provoqué une destruction massive dans toute l’Europe – avec des attaques contre des personnes et des récoltes ruinées – et il pourrait maintenant se diriger vers le Royaume-Uni.

Les Britanniques sont invités à se préparer à une invasion « inévitable » à grande échelle de personnes tuant des prédateurs.

Les experts estiment qu’il reste peu de temps avant que les tueurs aux pattes jaunes ne s’installent fermement dans le sud de l’Angleterre.

L’invasion de ces dangereux ravageurs a déjà commencé sur l’île anglo-normande de Jersey, où près de 500 reines tueuses ont été capturées.