Des frayeurs à gogo pendant Field of Screams au ranch North Okanagan – Kelowna Capital News

The Field of Screams est de retour pour une neuvième année à effrayer les gens stupides au ranch historique O’Keefe de Spallumcheen.

Le thème de cette année, le théâtre de la terreur, est un retour au thème du cinéma d’horreur de 2016.

“L’une de mes parties préférées du travail est que chaque année, je trouve un thème, et nous essayons donc de le changer chaque année”, a déclaré Matt Brown, directeur créatif et copropriétaire de Field of Screams.

En 2016, il y avait deux labyrinthes ; cette année, il y en a quatre.

Maze 1 présente des classiques comme le laboratoire de Frankenstein et le château de Dracula. Maze 2 est entièrement consacré aux classiques du slasher comme The Purge, Nightmare et Elm Street, et propose également une épicerie hantée. Maze 3 est destiné aux fans d’extraterrestres avec un thème de science-fiction.

« Maze 4 est complètement nouveau cette année. (Il n’y a) pas d’acteurs, pas de lumières, mais vous pouvez télécharger un podcast à suspense, le parcourir et l’écouter », a déclaré Brown.

Le fait d’avoir quatre labyrinthes aide à atténuer certaines des longues files d’attente que Field of Screams a vues, a déclaré Glen Taylor, directeur des opérations et copropriétaire.

“Il y a tellement d’intérêt dans la communauté et nous attirons des gens de partout dans la vallée de l’Okanagan qui viennent à cela”, a déclaré Taylor.

En ce qui concerne la peur des labyrinthes, Brown dit qu’ils essaient de se surpasser chaque année.

“J’ai traversé la nuit dernière pour la première fois et quelqu’un m’a suffisamment guéri pour que j’aie vieilli de cinq ans”, a ri Brown. “Je dirais que cette fois, j’espère que nous sommes juste un peu plus effrayants que nous ne l’avons jamais été.”

Cette année, Field of Screams a installé un écran de cinéma à la tête du labyrinthe, afin que les gens puissent regarder des films d’horreur réalisés localement tout en faisant la queue. L’un des films a été écrit et réalisé par Brown.

Beaucoup de travail est nécessaire pour transformer le champ de maïs du ranch en carburant cauchemardesque. Brown a déclaré qu’ils avaient coupé le maïs au cours de la dernière semaine de mai et qu’ils travaillaient à la construction depuis la première semaine de juillet.

Field of Screams est ouvert du mercredi au samedi pendant les deux prochaines semaines, et la dernière semaine, il est ouvert le dimanche 30 octobre pour le dernier jour de la saison. Ouverture des portes à 19h

Pour les billets, visitez fosokanagan.com.

Brendan Shykora

HalloweenFilmsDistrict régional de North Okanagan