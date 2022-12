Des fraudeurs se font passer pour un petit-fils et un flic pour inciter un senior de la Colombie-Britannique à remettre l’argent de la caution

Une personne âgée de New Westminster s’est récemment fait escroquer une grosse somme d’argent, après avoir cru la remettre à un policier pour payer la caution de son petit-fils.

La femme a déclaré à la police qu’elle avait reçu un appel d’une personne qui semblait être son petit-fils mardi soir (13 décembre). Il a commencé l’appel avec “Hey grand-mère!” et a ensuite expliqué qu’il avait été arrêté pour avoir eu de grandes quantités de cannabis dans son véhicule et qu’il avait besoin d’une caution.

La femme a déclaré qu’une autre personne avait alors pris la ligne en prétendant être un policier. Ils ont dit à la personne âgée que son petit-fils serait libéré si elle mettait l’argent de la caution dans une enveloppe et la remettait à une personne qui rencontrerait la personne âgée chez elle.

“Le fraudeur a répondu aux soupçons de cette femme et lui a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque car c’est son petit-fils qui l’a appelée”, a déclaré le service de police de New Westminster dans un communiqué.

Ainsi, la personne âgée a accepté les conditions et a remis l’argent lorsque quelqu’un s’est présenté à son domicile peu de temps après. Ce n’est que plus tard dans la nuit qu’elle a réalisé qu’elle avait peut-être été victime d’une arnaque et a décidé d’appeler la police.

La personne qui est venue récupérer l’argent est décrite comme une femme d’une vingtaine d’années avec des cheveux mi-longs ondulés violet clair, un sweat-shirt anthracite délavé, des leggings à motifs et des crocos roses. On pense qu’elle mesure environ 5 pieds 4 pouces.

« Il est méprisable que des criminels utilisent des liens familiaux pour manipuler des personnes âgées avec des milliers de dollars. Nous demandons aux gens de parler à leurs amis et à leur famille de cet incident et de partager avec eux les techniques utilisées par les fraudeurs. La connaissance, c’est le pouvoir et nous avons besoin que plus de gens soient au courant des escroqueries », a déclaré le sergent responsable des relations avec les médias. dit Justine Thom.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée de contacter le département au 604-525-5411.

