Les fraudeurs ont trouvé de nouvelles façons inventives de cibler les familles qui travaillent dur pendant la période de Noël, provoquant un avertissement de la part des patrons de la cybercriminalité.

Le Financial and Cyber ​​Crime Group de la police du Queensland a averti les acheteurs de rester particulièrement vigilants contre les « escroqueries de chiots » lors de l’achat d’animaux de compagnie.

« Les escrocs savent que Noël est un moment populaire pour offrir des animaux de compagnie et attirent les émotions des gens en publiant de fausses annonces de races recherchées », indique un communiqué.

Les Australiens ont été exhortés à se méfier des nouveaux escrocs inventifs lors de leurs achats (femme photographiée ci-dessus) pour des cadeaux pendant la période de Noël

La police du Queensland a averti que les fraudeurs publieraient souvent de fausses photos de chiots (photo ci-dessus) « pour tirer les émotions des gens » et les inciter à transférer de l’argent

La police du Queensland a averti qu’elle avait constaté une augmentation des escroqueries chez les chiots cette année et a exhorté les acheteurs à faire leurs propres recherches.

« Ne tombez pas dans les images mignonnes et les prix bon marché pour ce qui est un chiot inexistant – faites toujours des recherches indépendantes », indique le communiqué.

«Coupez la communication si le« vendeur »demande des paiements initiaux via des méthodes non sécurisées telles que le virement ou le virement bancaire.»

La police de la QLD a également conseillé de faire une recherche d’image inversée sur la photo du chiot et d’obtenir un rapport vétérinaire sur tout animal avant de l’acheter.

L’inspecteur-détective Vince Byrnes a déclaré que les familles devraient toujours acheter un animal de compagnie qu’elles pourraient voir en personne.

«Si un site Web ne participe pas à un service de paiement sécurisé ou à une transaction par carte de crédit, ou offre des rabais plus importants pour le dépôt direct, il s’agit probablement d’une arnaque.

Parmi les autres escroqueries de Noël courantes, citons les faux sites Web, les escroqueries par hameçonnage, les faux appels de collecte de fonds (avertissement d’escroquerie illustré ci-dessus) et les escroqueries gratuites par carte-cadeau

Les Australiens ont été avertis de « réfléchir avant de cliquer », de toujours faire des recherches indépendantes et de ne jamais transférer d’argent via une source non officielle (site Web d’achat illustré ci-dessus)

«Habituellement, le criminel est après vos finances et vos informations d’identification personnelle», a-t-il expliqué.

La police du Queensland a également exhorté les Australiens à se méfier des faux sites Web, des escroqueries par hameçonnage, des faux appels à la collecte de fonds et des escroqueries gratuites par carte-cadeau.

Les acheteurs ont été avertis si un produit ou un prix «semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas».

Les signes révélateurs d’une arnaque en ligne incluent un site Web avec un minimum d’informations et des demandes de paiement via des méthodes non sécurisées et inhabituelles.

Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour une marque ou une entreprise bien connue pour envoyer de faux messages à des victimes potentielles et les conduire vers un faux site Web.

Les fraudeurs peuvent alors tenter de voler de l’argent ou des données personnelles ou peuvent infecter votre appareil avec des logiciels malveillants.

L’inspecteur-détective Byrnes a déclaré que les acheteurs devraient toujours « réfléchir avant de cliquer » et toujours utiliser des méthodes de paiement sécurisées.

« Nous rappelons à tout le monde d’être attentif aux arnaqueurs de Noël et de signaler toute activité suspecte ou inhabituelle à Scamwatch », a-t-il expliqué.