Des fraudeurs ont volé 200 milliards de dollars de prêts Covid: chien de garde

(LR) Kevin Chambers, directeur de la lutte contre la fraude COVID-19, ministère de la Justice ; Hannibal « Mike » Ware, inspecteur général, Administration des petites entreprises ; Michael Horowitz, président, Comité de responsabilisation en réponse à la pandémie ; et Roy D. Dotson Jr., agent spécial par intérim responsable, coordinateur national de la lutte contre la fraude en cas de pandémie, services secrets des États-Unis ; témoigner lors d’une audience hybride tenue par le House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis dans le Rayburn House Office Building le 14 juin 2022 à Washington, DC.

Les fraudeurs ont potentiellement volé plus de 200 milliards de dollars de prêts fédéraux destinés à aider les petites entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid, a déclaré mardi un organisme de surveillance du gouvernement.

Le Bureau de l’Inspecteur général a estimé dans un nouveau rapport qu’au moins 17 % des 1,2 billion de dollars déboursés par la Small Business Administration pourraient avoir été arnaqués par des acteurs frauduleux.

Plus de 136 milliards de dollars du programme de prêts en cas de catastrophe économique et 64 milliards de dollars des prêts du programme de protection des chèques de paie ont été potentiellement volés, a constaté l’inspecteur général. Au total, la SBA a déboursé 400 milliards de dollars en fonds EIDL et 800 milliards de dollars en prêts du programme de protection des chèques de paie pendant la durée des programmes.

L’inspecteur général a déclaré qu’un nombre écrasant de fraudeurs attirés par l’argent facile ont pu profiter des programmes parce que la SBA a assoupli ses contrôles internes dans la précipitation pour distribuer de l’aide aux petites entreprises en difficulté pendant les fermetures pandémiques.

La SBA, dans une lettre jointe au rapport, a contesté les conclusions de l’inspecteur général. Bailey DeVries, un haut responsable de la SBA, a déclaré que le rapport surestimait considérablement le montant de la fraude dans les programmes.

DeVries a déclaré que l’administration Trump avait accordé des prêts au cours des premiers mois du programme, mais que des contrôles supplémentaires contre la fraude avaient été introduits en 2021.

Les enquêtes du bureau de l’inspecteur général ont conduit à plus de 1 000 inculpations, 803 arrestations et 529 condamnations liées à des fraudes dans les programmes de prêts, selon le rapport. Ces enquêtes ont conduit à la saisie ou à la restitution de près de 30 milliards de dollars de prêts volés par les forces de l’ordre fédérales.

Le bureau de l’inspecteur général travaille toujours sur des dizaines de milliers de pistes d’enquête sur le gaspillage, la fraude et les abus dans les programmes de prêts, selon le rapport. Des milliers de ces enquêtes devraient se poursuivre pendant des années, a déclaré l’inspecteur général.

Le programme de protection des chèques de paie fournissait des prêts garantis aux petites entreprises, aux particuliers et aux organisations à but non lucratif qui pouvaient être annulés si l’emprunteur remplissait certaines conditions. Le programme de prêts en cas de catastrophe économique a fourni des prêts à faible taux d’intérêt et à taux fixe pour aider les petites entreprises et d’autres organisations à couvrir leurs dépenses d’exploitation.

Selon le rapport, environ 1,6 million de prêts EIDL d’une valeur de 114 milliards de dollars sont en souffrance, en souffrance ou en liquidation en mai. Plus de 69 000 de ces prêts d’une valeur de 3,2 milliards de dollars ont été radiés. Et plus de 500 000 prêts PPP ont fait défaut

Le rapport de l’inspecteur général indique que le non-paiement est souvent un indicateur de fraude sur les prêts, bien que tous les prêts en souffrance, en souffrance ou radiés ne soient pas frauduleux.