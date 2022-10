Des frappes russes frappent l’Ukraine, la majeure partie de Kyiv sans eau

Kyiv, Ukraine –

Un barrage massif de frappes russes a touché des infrastructures critiques à Kyiv, Kharkiv et d’autres villes ukrainiennes lundi matin, coupant l’eau et l’électricité en représailles apparentes à ce que Moscou a qualifié d’attaque ukrainienne contre sa flotte de la mer Noire au cours du week-end.

La Russie a intensifié ses attaques contre les centrales électriques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés alors que la guerre entre dans son neuvième mois. De grandes parties de l’Ukraine connaissent déjà des coupures de courant en raison de la stratégie russe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient mené “des frappes avec des armes aériennes et maritimes de haute précision à longue portée contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l’Ukraine”.

“Les objectifs des frappes ont été atteints. Toutes les cibles désignées ont été atteintes”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 44 des plus de 50 missiles de croisière lancés par la Russie.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que des missiles et des drones russes avaient touché 10 régions ukrainiennes et endommagé 18 objets, principalement des installations énergétiques.

Des centaines de localités dans sept régions ukrainiennes se sont retrouvées sans électricité, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook, ajoutant que “les conséquences auraient pu être bien pires” si les forces ukrainiennes n’avaient pas abattu la plupart des missiles russes.

Treize personnes ont été blessées à la suite d’attaques matinales, a déclaré le chef de la police nationale Ihor Klymenko à la télévision nationale.

De fortes explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne tôt le matin alors que les habitants se préparaient à aller travailler. Les services d’urgence ont envoyé des avertissements par SMS sur la menace d’une attaque au missile, et les sirènes des raids aériens ont retenti pendant trois heures pendant le trajet du matin.

“Le Kremlin se venge des échecs militaires sur des gens pacifiques qui se retrouvent sans électricité ni chauffage avant l’hiver”, a déclaré le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksii Kuleba.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 80% des consommateurs de la ville de 3 millions d’habitants se sont retrouvés sans approvisionnement en eau en raison des dommages causés à une centrale électrique.

Les autorités locales s’efforçaient de rétablir l’approvisionnement dès que possible, a déclaré Klitschko, disant entre-temps aux habitants de Kyiv de “s’approvisionner en eau dans les salles des pompes et les points de vente les plus proches”.

Andriy Yermak, le chef du bureau du président Volodymyr Zelenskyy, a juré que les attaques contre les installations civiles n’affaibliraient pas la résistance ukrainienne.

“Nous persévérerons et des générations de Russes paieront le prix fort pour leur disgrâce”, a déclaré Yermak.

Les attentats ont eu lieu juste avant l’arrivée à Kyiv du Premier ministre tchèque Petr Fiala et de nombreux membres de haut rang de son gouvernement, dont les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Intérieur, lors de la dernière manifestation de soutien des dirigeants européens à l’Ukraine.

“Les Ukrainiens se battent non seulement pour leur pays mais aussi pour toute l’Europe. Notre soutien doit se poursuivre”, a tweeté Fiala depuis Kyiv.

De la fumée a été vue s’élevant de la rive gauche du Dniepr à Kyiv, soit à cause d’une frappe de missile, soit là où elle a été abattue par les forces ukrainiennes.

Un habitant de la zone a déclaré avoir entendu quatre fortes explosions qui ont secoué la zone.

“Au début, j’ai cru entendre un avion passer, mais j’ai réalisé que c’était un missile”, a déclaré Serhii, qui a refusé de donner son nom complet. “Les explosions étaient si fortes ! Je me considère expérimenté et préparé pour des attaques comme celle-ci. Mais c’était beaucoup trop proche et trop fort. J’avais peur, vraiment peur.”

Le Premier ministre Shmyhal a déclaré que dans les régions de Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk et Kharkiv, des coupures de courant d’urgence étaient en cours. “Aujourd’hui, comme les semaines précédentes, il est important que les Ukrainiens consomment de l’énergie de manière consciente et réduisent la charge sur le réseau”, a déclaré le responsable.

Dans la ville orientale de Kharkiv, deux frappes ont touché des infrastructures critiques, selon les autorités, et le métro a cessé de fonctionner.

La région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, a également été ciblée, mais les missiles ont été abattus, a déclaré le gouverneur de Lviv, Maksym Kozytskyy.

Des objets d’infrastructure critiques ont également été touchés dans la région de Tcherkassy, ​​au sud-est de Kyiv. Dans la région de Kirovohrad, dans le centre de l’Ukraine, la centrale énergétique a été touchée, selon les autorités locales. À Vinnytsia, un missile qui a été abattu a atterri sur des bâtiments civils, causant des dégâts mais aucune victime, selon le gouverneur régional Serhii Borzov.

Certaines parties des chemins de fer ukrainiens ont également été coupées du courant, ont rapporté les chemins de fer ukrainiens.

L’attaque survient deux jours après que la Russie a accusé l’Ukraine d’une attaque de drone contre la flotte russe de la mer Noire au large de la péninsule de Crimée annexée. L’Ukraine a nié l’attaque, affirmant que la Russie avait mal géré ses propres armes, mais Moscou a tout de même annoncé l’arrêt de sa participation à un accord négocié par l’ONU et la Turquie pour permettre le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales en provenance d’Ukraine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays était déterminé à faire avancer l’accord sur les céréales, qui a permis d’exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales depuis l’Ukraine.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré qu’il s’entretiendrait par téléphone avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, plus tard lundi, pour assurer la poursuite de l’accord.

“La suspension de l’accord affecte toute l’humanité. Nous rappelons aux parties concernées de reconsidérer leurs décisions”, a déclaré Akar. « Les personnes dans le besoin attendaient déjà les céréales de toute urgence. La situation ne fera qu’empirer.

C’est la deuxième fois ce mois-ci que la Russie déclenche un barrage massif de frappes sur les infrastructures ukrainiennes. Le 10 octobre, une attaque similaire a secoué le pays déchiré par la guerre à la suite d’une explosion sur le pont de Kertch reliant la Crimée annexée à la Russie continentale – un incident que Moscou a imputé à Kyiv.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que rien ne justifiait que la Russie lance des missiles destinés à infliger tant de souffrances aux civils.

“Ne justifiez pas ces attaques en les qualifiant de ‘réponse’. La Russie le fait parce qu’elle a toujours les missiles et la volonté de tuer les Ukrainiens”, a-t-il tweeté.

L’un des missiles russes abattus par l’Ukraine s’est posé sur une ville frontalière moldave, faisant des dégâts matériels mais sans faire de victimes.

Des photos publiées par le ministère de l’Intérieur moldave montraient un épais panache de fumée s’élevant au-dessus de la ville septentrionale de Naslavcea, à la frontière avec l’Ukraine, ainsi que des fenêtres brisées sur plusieurs maisons de la région.



——



Suzan Fraser à Ankara, Turquie ; Karel Janicek à Prague ; et Sabina Niksic à Sarajevo, en Bosnie, ont contribué à ce rapport