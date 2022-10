Des frappes de météores détectées sur Mars par un vaisseau spatial de la NASA

Deux engins spatiaux de la NASA sur Mars – l’un à la surface et l’autre en orbite – ont enregistré les plus grandes frappes de météores et cratères d’impact à ce jour. Les barrages à grande vitesse de l’année dernière ont envoyé des ondes sismiques ondulant sur des milliers de kilomètres à travers Mars, les premières jamais détectées près de la surface d’une autre planète, et creusé des cratères de près de 150 mètres de diamètre, ont rapporté des scientifiques jeudi dans la revue Science.

La plus grande des deux frappes a produit des plaques de glace de la taille d’un rocher, ce qui pourrait aider les chercheurs à rechercher des moyens pour les futurs astronautes d’exploiter les ressources naturelles de Mars.

L’atterrisseur Insight a mesuré les chocs sismiques, tandis que le Mars Reconnaissance Orbiter a fourni de superbes images des cratères résultants.

L’imagerie des cratères “aurait déjà été énorme”, mais la faire correspondre aux ondulations sismiques était un bonus, a déclaré la co-auteure Liliya Posiolova de Malin Space Science Systems à San Diego. “Nous avons eu tellement de chance.”

L’atmosphère de Mars est mince contrairement à celle de la Terre, où l’atmosphère épaisse empêche la plupart des roches spatiales d’atteindre le sol, les brisant et les incinérant à la place.

Une étude distincte du mois dernier a lié une série récente d’impacts de météoroïdes martiens plus petits avec des cratères plus petits plus proches d’InSight, en utilisant les données du même atterrisseur et orbiteur.

Les observations d’impact surviennent alors qu’InSight approche de la fin de sa mission en raison de la baisse de puissance, ses panneaux solaires recouverts par des tempêtes de poussière. InSight a atterri sur les plaines équatoriales de Mars en 2018 et a depuis enregistré plus de 1 300 tremblements de mars.

“Cela va être déchirant lorsque nous perdrons enfin la communication avec InSight”, a déclaré Bruce Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le scientifique en chef de l’atterrisseur qui a participé aux études. “Mais les données qu’il nous a envoyées nous occuperont certainement pendant des années.”

Banerdt a estimé que l’atterrisseur avait encore entre quatre et huit semaines avant la panne de courant.

Les roches spatiales entrantes mesuraient entre 16 pieds et 40 pieds (5 mètres et 12 mètres) de diamètre, a déclaré Posiolova. Les impacts ont enregistré une magnitude d’environ 4.

Le plus grand des deux a frappé en décembre dernier à quelque 2 200 miles (3 500 kilomètres) d’InSight, créant un cratère d’environ 70 pieds (21 mètres) de profondeur. Les caméras de l’orbiteur ont montré des débris projetés jusqu’à 40 kilomètres de l’impact, ainsi que des plaques blanches de glace autour du cratère, l’eau la plus gelée observée à des latitudes aussi basses, a déclaré Posiolova.

Posiolova a repéré le cratère plus tôt cette année après avoir pris des photos supplémentaires de la région depuis l’orbite. Le cratère manquait sur les photos précédentes, et après avoir parcouru les archives, elle a identifié l’impact jusqu’à la fin décembre. Elle s’est souvenue d’un grand événement sismique enregistré par InSight à cette époque et avec l’aide de cette équipe, a fait correspondre le nouveau trou à ce qui était sans aucun doute une frappe de météoroïde. L’onde de choc était clairement visible.

Les scientifiques ont également appris que l’atterrisseur et l’orbiteur se sont associés pour une frappe de météoroïde antérieure, plus du double de la distance de celle de décembre et légèrement plus petite.

« Tout le monde était juste choqué et étonné. Un autre? Oui », se souvient-elle

Les lectures sismiques des deux impacts indiquent une croûte martienne plus dense au-delà de l’emplacement d’InSight.

“Nous avons encore un long chemin à parcourir pour comprendre la structure intérieure et la dynamique de Mars, qui restent largement énigmatiques”, a déclaré Doyeon Kim de l’Institut de géophysique de l’ETH Zurich en Suisse, qui faisait partie de la recherche.

Des scientifiques extérieurs ont déclaré que les futurs atterrisseurs européens et chinois embarqueront des sismomètres encore plus avancés. Les futures missions « brosseront un tableau plus clair » de l’évolution de Mars, ont écrit Yingjie Yang et Xiaofei Chen de l’Université des sciences et technologies du sud de la Chine à Shenzhen dans un éditorial d’accompagnement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici