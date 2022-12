Des frappes de drones frappent le centre de Kyiv alors que les États-Unis s’apprêtent à envoyer une batterie de missiles Patriot en Ukraine

Des frappes de drones russes ont endommagé mercredi cinq bâtiments dans la capitale, Kyiv, alors même que les défenses aériennes ukrainiennes en ont contrarié beaucoup d’autres, ont annoncé les autorités. Aucune victime n’a été signalée.

Les attaques soulignent à quel point la plus grande ville d’Ukraine reste vulnérable aux attaques russes régulières qui ont dévasté les infrastructures et d’autres centres de population, principalement dans l’est et le sud du pays ces dernières semaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, dans une brève déclaration vidéo, a déclaré que les “terroristes” avaient tiré 13 drones de fabrication iranienne, et tous avaient été interceptés. Ces drones ont fait partie de la puissance de feu de la Russie avec des tirs de mortier, d’artillerie et de roquettes à travers l’Ukraine ces dernières semaines.

Le chef de l’administration de la ville de Kyiv, Serhii Popko, a écrit sur Telegram que les frappes se sont produites en deux vagues et que les éclats des drones interceptés ont endommagé un bâtiment administratif, tandis que quatre bâtiments résidentiels ont subi des dommages mineurs.

La capitale est restée largement calme après l’attaque, qui s’est produite vers l’aube et avant le début de la journée ouvrable, et les destructions semblaient très limitées. Les explosions signalées sont passées largement inaperçues, même dans le quartier central.

Mercredi, des civils se réfugient dans une station de métro lors d’une alerte aérienne dans le centre de Kyiv. (Dimitar Kilkoff/AFP/Getty Images)

Alors que la journée de travail commençait à Kyiv, les autorités ont donné le feu vert à un système d’alerte contre les raids aériens.

La grève a laissé un trou béant dans le toit d’un bâtiment administratif de trois étages dans le quartier central de Shevchenkyvskyi, et l’explosion a soufflé les vitres de voitures en stationnement et d’un bâtiment voisin. Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait eu des victimes.

Signe de la réactivité et de la résilience des Ukrainiens face à des centaines de frappes de ce type au cours des derniers mois, des équipes de nettoyage se sont rapidement rendues sur place pour pelleter les décombres et dérouler des bâches en plastique pour couvrir les fenêtres soufflées afin de faire face aux températures glaciales dans la neige. -capital couvert. Un homme, imperturbable, a poussé son fils sur une balançoire sur un terrain de jeu à proximité pendant que les équipes faisaient leur travail.

Barrage de frappes aériennes russes

L’attaque a souligné la vulnérabilité persistante de la capitale, qui a été largement épargnée par les dernières phases de l’assaut de près de 10 mois de la Russie en Ukraine.

Les attaques signalées surviennent alors que l’Ukraine a fait face à un déluge de frappes aériennes russes à travers le pays, ciblant en grande partie les infrastructures, ces dernières semaines, ainsi qu’à la poursuite des combats le long des lignes de front dans les régions de l’est et du sud.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que lors de la dernière série de volées du 5 décembre, plus de 60 des 70 frappes ont été interceptées par des systèmes de défense aérienne, dont neuf sur 10 ciblant la capitale et sa région.

REGARDER | Les drones sont de plus en plus utilisés par l’Ukraine et la Russie : Guerres de drones : les réfugiés aident à construire de minuscules avions qui changent la guerre en Ukraine La guerre en Ukraine pourrait changer la façon dont les guerres futures sont menées, les deux parties utilisant des drones non seulement pour la surveillance et le ciblage de l’artillerie, mais aussi pour faire pleuvoir la mort par télécommande. Certains sont construits par des réfugiés qui ont fui la guerre elle-même.

Des responsables américains ont déclaré mardi que les États-Unis étaient sur le point d’approuver l’envoi d’une batterie de missiles Patriot en Ukraine, acceptant une demande urgente des dirigeants ukrainiens désespérés pour des armes plus robustes pour abattre les missiles russes entrants.

Zelenskyy a pressé les dirigeants occidentaux pas plus tard que lundi de fournir des armes plus avancées pour aider son pays dans sa guerre contre la Russie. Le Patriot serait le système de missiles sol-air le plus avancé que l’Occident ait fourni à l’Ukraine pour aider à repousser les attaques aériennes russes dans la guerre entre les pays qui a éclaté avec l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février.

Des responsables américains ont également déclaré la semaine dernière que Moscou se tournait vers l’Iran pour réapprovisionner l’armée russe en drones et en missiles sol-sol.