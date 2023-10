Une frappe de drone a visé mercredi une base américaine en Syrie, le même jour que les tentatives d’attaques de drones en Irak, a appris Fox News.

Un responsable américain de la défense a déclaré à Fox News qu’un nombre non divulgué de drones avaient ciblé la base américaine d’Al-Tanf, située près de la frontière commune entre la Syrie, l’Irak et la Jordanie.

La télévision libanaise Al Mayadeen, proche de l’Iran, a rapporté jeudi que deux bases militaires américaines en Syrie avaient été attaquées, a rapporté Reuters. Outre l’attaque de drone sur la base d’Al-Tanf, la télévision Al Mayadeen a rapporté qu’un missile avait visé la base de Conoco, dans la campagne de la région nord de Deir al-Zor.

Mercredi également, une tentative d’attaque de drone a eu lieu contre une base américaine en Irak.

Jeudi matin, aucune confirmation officielle n’a été apportée à l’une ou l’autre de ces attaques.

On ne sait pas exactement quelles blessures ou quels dommages à la base, le cas échéant, ont été causés. On ne sait pas non plus exactement combien de drones ont été utilisés ni qui en était responsable.

En Irak, les États-Unis ont intercepté trois drones d’attaque à sens unique, ciblant deux bases militaires différentes, ont confirmé deux responsables de la défense à Fox News. Le Commandement central américain (USCENTCOM) a confirmé plus tard l’attaque.

Deux drones ont visé la base aérienne d’Ain al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, où se trouvent les troupes américaines. Des blessés légers parmi les forces de la coalition ont été signalés.

Un autre drone a visé une base dans le nord de l’Irak, selon l’USCENTCOM. Aucun blessé n’a été signalé.

« Au cours des dernières 24 heures, l’armée américaine s’est défendue contre trois drones à proximité des forces américaines et de la coalition en Irak. Dans l’ouest de l’Irak, les forces américaines ont engagé deux drones, en détruisant un et en endommageant le second, causant des blessures mineures aux forces de la coalition. Séparément, dans le nord « En Irak, les forces américaines ont engagé et détruit un drone, sans faire de blessés ni de dégâts. Nous continuons d’évaluer les impacts sur les opérations », a déclaré l’USCENTCOM.

Il ajoute : « En ce moment d’alerte accrue, nous surveillons avec vigilance la situation en Irak et dans la région. Nous souhaitons souligner que les forces américaines défendront les forces américaines et celles de la coalition contre toute menace. »

Les États-Unis disposent actuellement d’environ 900 soldats américains en Syrie et de 2 500 soldats en Irak, ont confirmé des responsables américains à Fox News. Les responsables ont refusé de dire qui était responsable du fonctionnement des drones.

Les attaques de drones en Syrie et en Irak ont ​​eu lieu après qu’une explosion à l’hôpital Al-Ahli de la ville de Gaza aurait tué des centaines de civils, attisant les tensions dans la région. Le Hamas a immédiatement imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, ce qui a conduit certains à condamner immédiatement ce qui était considéré comme une frappe contre une cible civile.

Les Forces de défense israéliennes ont depuis présenté des preuves, notamment des photos de surveillance, des vidéos de l’explosion et des enregistrements audio internes entre membres du Hamas, qui suggèrent toutes qu’une roquette ratée lancée par des terroristes palestiniens a provoqué l’explosion.

Le président Biden a également déclaré, citant les renseignements américains, qu’Israël n’était pas en faute.

Les groupes terroristes de la région ont également déclaré qu’ils frapperaient intentionnellement des cibles américaines si les États-Unis s’impliquaient dans le conflit. Biden s’est rendu à Tel Aviv mercredi et a réitéré son soutien à Israël.

Liz Friden, Chris Pandolfo, Danielle Wallace et Associated Press de Fox News ont contribué à cette mise à jour.