Des frappes de drones à Moscou endommagent des immeubles de bureaux, selon la Russie

Les attaques à Moscou, bien qu’elles soient devenues plus fréquentes récemment, n’ont jusqu’à présent fait aucun mort et ont été beaucoup moins étendues que les frappes nocturnes des forces russes à travers l’Ukraine avec des missiles et des drones, frappant souvent des cibles civiles. Les premières attaques contre Moscou ont eu lieu début mai, avec des explosions de drones sur l’enceinte du Kremlin, un assaut qui, selon les responsables américains, a très probablement été mené par l’une des unités militaires ou de renseignement spéciales ukrainiennes. Ils ont été suivis par d’autres à la fin de ce mois dans un quartier huppé de Moscou.

L’Ukraine a également été accusée d’avoir frappé des bases aériennes militaires au plus profond de la Russie et des installations pétrolières avec des attaques de drones.

Les attentats ont bouleversé l’hypothèse des habitants de Moscou, à 800 kilomètres de l’Ukraine, que les combats ne les toucheraient jamais, et ont suscité des critiques sur la gestion de la guerre par le président russe Vladimir Poutine, qui a coûté la vie à des milliers de soldats. .

Et en juillet, il y a maintenant eu au moins trois attaques de drones à Moscou, certaines à proximité d’installations militaires frappantes au cœur de l’effort de guerre. Il n’y a pas eu de victimes et l’Ukraine a continué de ne pas faire de commentaires à leur sujet.

Volodymyr Zelensky assiste à un événement marquant la Journée de l’État à Kiev le vendredi 28 juillet. Crédit: PA

Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a promis des « représailles » après deux semaines de bombardements incessants d’Odessa, une ville sur la mer Noire qui est à la fois vitale pour l’économie ukrainienne et d’une grande importance culturelle et historique. Les forces russes semblent viser des civils ; les deux parties ont promis d’intensifier les attaques sur le corridor maritime. Et dans un nouveau signe de la façon dont l’Ukraine étend sa campagne, elle a revendiqué la responsabilité d’une série d’attaques audacieuses l’année dernière et semble avoir tiré des missiles sur la Russie pour la première fois depuis le début de la guerre.

Ces attaques surviennent alors que l’Ukraine intensifie ses efforts dans le sud du pays dans le cadre de sa contre-offensive, utilisant des soldats fraîchement entraînés et de nouvelles armes – fournies par les États-Unis et l’Europe – pour repousser les soldats russes qui ont passé des mois à construire un site bien fortifié. la défense. La campagne, qui a été lente, a également inclus des frappes plus cohérentes en Crimée, utilisant des drones et des missiles pour détruire des armes, des munitions et des approvisionnements en carburant sur la péninsule, qui est cruciale pour les efforts de guerre de la Russie et qu’elle a illégalement annexée en 2014.