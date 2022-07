Des frappes contre des civils profondément en Ukraine montrent la portée meurtrière de la Russie

M. Blinken a décrit les transferts comme une violation du droit international et « un crime de guerre ». Les témoignages donnés au New York Times et à d’autres médias par des déportés qui ont fui la Russie incluent des récits d’interrogatoires, de passages à tabac et de torture de personnes considérées comme ayant des liens avec les forces armées ukrainiennes.

La Russie a reconnu que 1,5 million d’Ukrainiens se trouvent désormais sur le territoire qu’elle contrôle, mais a affirmé qu’ils avaient été évacués pour leur propre sécurité.