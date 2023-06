Des tricycles aériens russes ont frappé Kryvyi Rih, en Ukraine.

Les cibles civiles comprenaient un bâtiment de cinq étages.

Les gens sont enterrés sous les décombres.

Des frappes aériennes russes ont touché mardi matin plusieurs bâtiments de la ville de Kryvyi Rih, dans le centre de l’Ukraine, faisant « des morts et des blessés », ont déclaré les autorités locales alors que des attaques de drones et de missiles ont été signalées à Kiev et dans d’autres villes.

Un bâtiment de cinq étages faisait partie des cibles civiles touchées par des « monstres de haute précision », a déclaré Oleksandr Vilkul, le chef de l’administration militaire de Kryvyi Rih, sur Telegram.

« Le service d’ambulance apporte une assistance, il y a des victimes dans un état extrêmement grave, il y a probablement des gens sous les décombres », a-t-il déclaré.

Serhiy Lysak, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, qui couvre Kryvyi Rih, a déclaré qu’il y avait eu une « attaque massive de missiles sur Kryvyi Rih ».

« Il y a des morts et des blessés », a-t-il dit, ajoutant que des détails seraient fournis plus tard.

Reuters a rapporté qu’au moins six personnes ont été tuées dans l’attaque.

« Malheureusement, il y a déjà six morts. L’opération de sauvetage continue », a déclaré Vilkul sur l’application de messagerie Telegram.

La capitale ukrainienne et la ville de Kharkiv, au nord-est, ont également été attaquées par des missiles et des drones.

« Selon les premiers rapports, l’ennemi a utilisé des missiles de croisière Kh-101/555 », a déclaré l’administration militaire de la ville de Kiev.

Ça disait:

Toutes les cibles ennemies dans l’espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites avec succès par les forces et les moyens de défense aérienne.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucune information immédiate sur des victimes ou des dommages.

À Kharkiv, des infrastructures civiles ont été touchées par une attaque de drone, a déclaré le maire de la ville, Ihor Terekhov.

« Selon les premiers rapports, une entreprise de services publics dans le district de Kyivskyi, ainsi qu’un entrepôt dans le district de Saltivskyi ont été endommagés. Un incendie s’est déclaré à la suite de l’explosion de ce dernier », a-t-il déclaré.

Des alertes aériennes ont également été déclenchées dans l’oblast de Dnipropetrovsk et les régions voisines de Donetsk et de Poltava.

Cette photo prise et publiée par les services d’urgence de l’État ukrainien montre des sauveteurs travaillant dans un bâtiment de trois étages fortement endommagé à la suite d’une frappe de missiles russes dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih. AFP PHOTO: Service d’urgence ukrainien, AFP

La nouvelle vague d’attaques aériennes est survenue après que l’Ukraine a affirmé avoir repris plusieurs villages et progressé dans sa contre-offensive contre les forces russes.

« Les combats sont durs, mais nous avançons, c’est très important », a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours quotidien du soir.