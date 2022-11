Des frappes aériennes militaires au Myanmar frappent des combattants de la résistance avec des avions fournis par la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

SINGAPOUR — L’armée birmane a intensifié ses attaques aériennes dans sa campagne contre les combattants de la résistance, s’appuyant davantage sur des avions fournis par la Russie, selon des groupes de surveillance et des chefs de la résistance. Les récentes frappes aériennes ont été parmi les plus meurtrières depuis que l’armée a pris le contrôle en février, selon des experts du Myanmar. La campagne suscite des appels plus forts de groupes de défense des droits de l’homme pour que les gouvernements étrangers arrêtent la fourniture d’équipements aéronautiques et de carburant d’aviation au pays d’Asie du Sud-Est. Les frappes aériennes ont également accru les inquiétudes concernant l’approfondissement des relations du Myanmar avec la Russie, l’un de ses alliés restants face à des sanctions occidentales plus strictes.

Alors que les dirigeants mondiaux se rendent cette semaine en Asie du Sud-Est pour un sommet, les militants du Myanmar espèrent que des progrès seront réalisés vers un embargo radical sur les armes.

“Certains des types d’armes qui sont utilisés pour tuer des personnes en Ukraine sont utilisés pour tuer des habitants du Myanmar”, a déclaré en octobre Tom Andrews, le rapporteur spécial des Nations unies sur le Myanmar. “Et ils viennent de la même source – ils viennent de Russie.”

Au cours du mois dernier, l’armée du Myanmar a déployé des avions à réaction Yak-130 et des hélicoptères MI-35 de fabrication russe à travers le pays, larguant des munitions non guidées et imprécises qui ont tué des dizaines de personnes, selon des groupes de défense des droits, dont Amnesty International et Human Rights Watch.

En septembre, deux hélicoptères militaires ont ouvert le feu sur une école de la région centrale de Sagaing, où les combats ont été intenses, tuant au moins 11 enfants, selon l’agence des Nations unies pour l’enfance. Des semaines plus tard, des avions militaires ont pris pour cible un concert en plein air dans l’État du nord de Kachin, contrôlé par un groupe ethnique séparatiste. L’attaque a tué jusqu’à 80 personnes, selon les autorités locales, et a suscité condamnation internationale, y compris des États-Unis. Des dizaines de civils figuraient parmi les morts, a déclaré le colonel Naw Bu, porte-parole de l’Organisation pour l’indépendance kachin.

La junte a nié que la frappe aérienne ait tué des civils, affirmant à la place qu’elle visait des “ennemis et des terroristes” connus, y compris des soldats de l’Organisation de l’indépendance kachin, qui a longtemps demandé l’indépendance du Myanmar.

Alors que le monde avance, le Myanmar fait face à un bilan croissant et caché

Mais le chercheur de Human Rights Watch Asia, Manny Maung, a déclaré qu’il y a de plus en plus de preuves que les frappes aériennes sont « des utilisations aveugles et disproportionnées de la violence » qui sont susceptibles d’avoir violé les lois de la guerre.

Les attaques ne sont « pas seulement une menace physique », a-t-elle ajouté, « mais une menace psychologiquement terrifiante ».

À Sagaing, un bastion de la résistance où le conflit a été féroce, les villageois ont construit des bunkers de fortune ou se sont déplacés vers des camps temporaires dans la jungle pour se protéger des frappes aériennes, a déclaré Lwan Thu, un militant de la région. Parce que la junte, également connue sous le nom de Tatmadaw, a bloqué l’accès à Internet dans certaines parties de Sagaing, les dirigeants communautaires n’ont pas été en mesure de partager des informations sur le mouvement des avions militaires ou d’envoyer des avertissements lorsque des attaques semblent imminentes, a déclaré Lwan Thu, 33 ans.

“Nous n’avons ni arme ni système de défense pour nous protéger”, a-t-il ajouté. “Nous n’avons pas d’autre alternative que de fuir.”

Alors que les frappes aériennes de Kachin et de Sagaing ont été les plus importantes, des attaques plus petites se produisent presque quotidiennement, a déclaré U Yee Mon, ministre de la Défense du gouvernement d’unité nationale d’opposition, qui opère en exil depuis le coup d’État. Après des mois de collecte de fonds, le NUG a récemment acheté des armes antiaériennes, a déclaré U Yee Mon. “Mais je dois admettre que notre portée et notre capacité sont insuffisantes pour contrer le [junta’s] des attaques aériennes en ce moment », a-t-il ajouté.

Pour armer son armée, le Myanmar compte sur les importations, traditionnellement en provenance de Russie, de Chine et d’Inde. Ces deux derniers pays, qui bordent le Myanmar, se sont refroidis envers la junte alors que la guerre civile s’éternise, selon les analystes. Mais la junte a cherché à resserrer son alliance avec le Kremlin l’année dernière, notamment en exprimant son soutien à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le chef militaire du Myanmar, le général Min Aung Hlaing, s’est rendu trois fois en Russie depuis son arrivée au pouvoir lors d’un coup d’État, aurait déclaré au ministre russe de la Défense en juin 2021 que “grâce à la Russie, notre armée est devenue l’une des plus puissantes de la région”. Lors de sa dernière visite, en septembre, le général a rencontré le président Vladimir Poutine et a visité une usine produisant des avions de chasse.

En retour, la Russie a soutenu la tentative de la junte d’être reconnue comme le gouvernement légitime du Myanmar, qualifiant Min Aung Hlaing de « Premier ministre ». Malgré ses pertes en Ukraine, la Russie a promis de donner suite aux accords sur les armes signés avant le coup d’État au Myanmar, notamment pour les systèmes de défense antimissile et les avions de combat. Il a également signé de nouveaux accords pour fournir au Myanmar une formation pétrolière et militaire.

Une histoire d’amour, forgée dans les conflits politiques au Myanmar, se termine par une exécution

De nombreuses frappes aériennes de la junte ont été menées par des avions à réaction Yak-130, des avions biplaces conçus à l’origine pour former des pilotes mais utilisés au Myanmar et ailleurs pour des opérations de contre-insurrection. Le Myanmar possède au moins 20 avions Yak-130, dont six qu’il a reçus en décembre dernier de la Russie, a déclaré Myanmar Witness, une organisation à but non lucratif qui enquête sur les violations des droits.

À partir de cette année, la Russie a également commencé la livraison de six avions de combat Sukhoi Su-30, a déclaré Myanmar Witness. Matt Freear, un porte-parole de l’organisation, a déclaré que des chercheurs ont récemment vérifié des preuves, y compris des images satellite, montrant qu’au moins un de ces jets se trouve déjà au Myanmar. Ces machines ont deux fois la charge utile et deux fois la “létalité potentielle” du Yak-130, a ajouté Freear.

Confrontées à de multiples insurrections, les forces terrestres de la Tatmadaw se sont “éparpillées” au cours de l’année écoulée, laissant la puissance aérienne comme l’un de ses seuls avantages restants, a déclaré Zachary Abuza, professeur au National War College de Washington qui étudie les problèmes de sécurité dans le sud-est. Asie. Malgré l’avantage que la junte a dans les airs, ses frappes aériennes ne semblent pas faire partie d’une stratégie militaire claire, a déclaré Abuza. Les avions ont opéré isolément plutôt qu’en tandem avec les forces terrestres, ciblant souvent des bâtiments civils tels que des églises, des écoles et des hôpitaux.

“Quand je regarde un hélicoptère de combat tirer des canons de 30 millimètres dans une école primaire… il est difficile de discerner une stratégie militaire autre que de terroriser la population civile”, a déclaré Abuza. L’armée « signale aux gens que ‘nous sommes prêts à faire n’importe quoi’. Mais en termes de stratégie militaire, je n’en vois aucune.

La Russie achète des armes à la Corée du Nord pour la guerre contre l’Ukraine, selon les services secrets américains

Des groupes de défense des droits de l’homme demandent au Conseil de sécurité de l’ONU d’imposer un embargo mondial sur les armes au Myanmar. Mais immobiliser l’avion qu’il possède déjà nécessiterait de réduire l’approvisionnement en carburant d’aviation, et cela impliquerait des pays bien au-delà de la Russie, a déclaré Montse Ferrer, chercheuse à Amnesty International.