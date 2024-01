Des frappes aériennes jordaniennes présumées dans le sud de la Syrie font 10 morts (militants)

il y a 2 heures

La Jordanie et ses alliés occidentaux affirment que des milices hautement organisées et lourdement armées, soutenues par l’Iran et opérant dans les zones syriennes contrôlées par le gouvernement, sont à l’origine d’une augmentation de la contrebande vers le royaume, en particulier de l’amphétamine Captagon, pour laquelle il existe une énorme demande dans les États arabes du Golfe.

Il a cité des témoins affirmant que les maisons de deux hommes, identifiés comme étant Omar Talab et Turki al Halabi, avaient été touchées et détruites à Arman.

M. Talab, sa mère et sa tante ont été tués, ainsi que sept membres de la famille de M. Halabi, dont son épouse et ses deux jeunes filles, ont ajouté les témoins. M. Halabi et sa mère auraient été coincés sous leur maison effondrée et présumés morts.