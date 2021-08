Des frappes aériennes frappent les positions des talibans dans le sud de l’Afghanistan

Lashkar Gah est l’une des trois capitales provinciales assiégées par les talibans alors qu’ils intensifient leurs attaques contre les forces gouvernementales. La poussée sur les villes est intervenue après que les talibans ont balayé des dizaines de districts à travers le pays, dont beaucoup dans des zones reculées et rurales et peu peuplées. Avec Lashkar Gah, les capitales provinciales de Herat, dans l’ouest de la province d’Herat, et de Kandahar, dans le sud de la province de Kandahar, ont également été attaquées par les talibans.